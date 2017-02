Alejandro Sanz contra la reventa de entradas

El cantante Alejandro Sanz ha creado la "Alianza Anti-reventa", una práctica que considera "injusta" para espectadores y artistas, tras verse afectado por la "reventa masiva" de entradas para su último concierto de Madrid.



"No es justo que unos pocos se aprovechen de las ilusiones de muchos, por eso pido a mis compañeros que se unan a esta alianza y que exijamos a nuestras autoridades que pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar la reventa", señaló el cantante español en un comunicado en el que explica esta iniciativa impulsada por el.



La alianza, según la nota, nace con el objetivo de "poner fin" a esta "abusiva situación" y solicita a las autoridades, de "manera enérgica y urgente", una "legislación efectiva" para la era digital que prohíba con carácter general la reventa especulativa de entradas.



También pide que se actúe para "defender a los consumidores", tal y como existe en países como Reino Unido, Italia o Francia.



Según Sanz, la reventa de entradas por Internet "no hace más que perjudicar a todo el sector y, en especial, a los consumidores", por lo que considera también que se trata de una "estafa a los fans".



"Las plataformas de reventa por Internet hacen creer a los fans que comprar entradas en sus web es 100 % legal y seguro, pero eso es mentira. En muchos casos las entradas que se venden están anuladas porque infringen la prohibición de reventa del promotor o porque son entradas falsificadas (duplicadas) y las plataformas no tienen ningún medio para controlar las falsificaciones", añade.



Por tanto, matiza, "mienten a los fans" para que se "arriesguen" comprando entradas que pueden ser "nulas o falsas".



El autor madrileño se ha visto afectado por la reventa masiva de entradas por internet para su concierto del próximo 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, y su protesta contra esta práctica se une a la de otros artistas, como Joaquín Sabina.



Convertido así en el primer artista español en crear esta "Alianza Anti-reventa", el documento en el que pide la adhesión de todos interesados en su lucha pide al sector musical su "compromiso" para "promocionar el mercado oficial de entradas" y "ayudar" así a los seguidores a comprar o intercambiar sus entradas a un "precio justo en caso de no poder asistir al concierto".



Además, el texto requiere una campaña de concienciación en la que se informe sobre la naturaleza y el origen de las webs de reventa, "no admitidas como canales oficiales", de tal manera que no se pueda garantizar la validez de tales entradas por parte del organizador del concierto.



La alianza también pide a las compañías de "venta primaria" que hagan "todo lo posible" para mantener el inventario de entradas fuera de las páginas web de reventa que permiten revender por un precio mayor al nominal, y así "evitar cualquier vinculación con las mismas".



Por último, esta nueva plataforma ofrece "apoyo" a todo "progreso tecnológico" que promueva la venta a precio nominal de entradas o aquellas que reduzcan la actividad de la reventa.