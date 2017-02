Alan Rickman no tendrá homenaje en la secuela de Love Actually

Ante las tremendas expectativas que está causando la anunciación de una secuela de 'Love Actually', el director Richard Curtis ha declarado que no se homenajeará a Alan Rickman, fallecido a los 69 años debido al cáncer, y que interpretaba a uno de los personajes de las tramas románticas del título original.

Dado que Rickman protagonizaba una de las pequeñas historias más dramáticas dentro de la película, los fans se han extrañado mucho de que no se vaya a mencionar en la nueva entrega. Según Curtis ha asegurado, es por falta de tiempo. "No vamos a incluir a todos [los personajes originales]. Sólo vamos a meter como a dos tercios del reparto", comentaba. Además, este recorte también excluirá a Emma Thompson, quien interpretaba a la esposa del personaje de Alan Rickman. "Ems [Emma Thompson] tampoco está. Simplemente no podía hacerlo", fue la explicación que concedió. Los fans tendrán que honrar la memoria de Alan Rickman disfrutando de las películas que nos ha regalado este magnífico actor.

Aunque, como ha afirmado el director, habrá muchos personajes que se quedarán fuera, está confirmado que se incluirán Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley, Bill Nighy, Martine McCutcheon, Marcus Brigstocke y, por supuesto, Rowan Atkinson.

Además, ya se han publicado algunas fotografías del rodaje en el que volvemos a encontrarnos con Daniel (Neeson) y su hijastro Sam (Thomas Brodie-Sangster) en la famosa escena en la que el niño le confiesa a su padrastro que está enamorado.

Fuente: ECartelera