Al final no se retira: David Lynch seguirá haciendo cine

El cineasta americano David Lynch afirmó en la revista belga Le Soir que sus palabras fueron "tergiversadas" cuando anunció a los medios que nunca más volvería a hacer una película. A pesar de haber dicho claramente que 'Inland Empire' era su última película, el director de 'Mulholland Drive' podría tener otros planes para el futuro.

"Las cosas han cambiado mucho", afirmaba mientras reflexionaba sobre la industria, "hay muchas películas que no han funcionado en taquilla a pesar de ser muy buenas y las cosas que funcionan bien en taquilla no es algo que yo quiera hacer". Hasta aquí hay alguna razón que otra para pensar que a lo que se refiere es que no quiere volver a hacer cine, pero igualmente es un mensaje algo ambiguo. Hasta que contestó que sí, que su última película es 'Inland Empire', estrenada en 2006.

Es obvio que la prensa diera por hecho que dejara el cine cuando explícitamente dijo que sí (en su defensa, nunca dijo la frase "dejo el cine" como tal, pero se sobreentiende), y ahora parece que el director se retracta diciendo al periódico belga "no dije que fuera a dejar el cine, solo que nadie sabe lo que el futuro aguarda."

Lynch acaba de estrenar la tercera temporada de la mítica serie de los 90 'Twin Peaks' en Cannes recibiendo una ovación de cinco minutos