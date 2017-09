Ah, no, cerrá todo: Hernán Piquín bailó con Flor Marcasoli

En "Bailando 2017" siguió la ronda del ritmo Cuarteto de a tres. Después de la pareja de El Polaco y Solange Báez, que hizo la coreografía con Barby Franco , salieron a la pista Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Ellos tuvieron como invitada a Flor Marcasoli.





En la previa, Marcasoli recordó la mala onda que había tenido con Mariela La Chipi Anchipi en su anterior participación en el programa. La vedette se quejó de que La Chipi y el el coach no le daban "el lugar" que ella creía merecer.





¡Hernán Piquín, Marcasoli y Macarena Rinaldi bailaron un cuarteto de lujo!



"La Chipi dijo acá que yo no aceptaba correcciones, pero eso no es cierto. Ella abandonaba los ensayos y ni siquiera me miraba a los ojos", siguió Marcasoli. A un costado del estudio, en la barra, La Chipi le respondió y afirmó que ella no tiene "ningún problema" con Marcasoli.





"Ahora, estoy agradecida a este nuevo equipo porque son generosos y para mí, es un sueño estar bailando con Piquín", dijo Flor. "Pero Hernán dijo acá que a Marcasoli se la encajaron y que no quería bailar con ella", intervino Marcelo Polino





"Me dejé llevar por lo que me decían en cuanto a que Marcasoli es muy quilombera", le respondió el bailarín al periodista. Y después, con los mismos argumentos repetidos hasta el cansancio, siguió la discusión entre La Chipi y Marcasoli, detalla el portal de Diario Clarín.





A la hora de la devolución del jurado, Ángel De Brito destacó que al final, Marcasoli se dio el lujo de hacer el truco que le había enseñado a Fede Bal. "Los tres la rompieron", sintetizó, y les puso 10.





Carolina Pampita Ardohain se manifestó fascinada por el desempeño del trío y también hubo 10.





Con el voto secreto, Moria Casán, expresó: "Fue apoteótico. Fueron dos ladies acompañadas por el más grande de la Argentina, Hernán Piquín".





Por su parte, Polino expresó: "Me gustó lo que hicieron. Fue lo mejor de esta ronda", y les puso 10, cosa rara en Polino. De este modo, el trío consiguió el puntaje perfecto.