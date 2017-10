Agentes de S.H.I.E.L.D. tendrá una quinta temporada muy diferente

¿Qué pasará en la quinta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D? No tendrás que esperar mucho para saberlo, o, al menos, no hasta 2018. ABC ha anunciado este fin de semana que el estreno de la nueva entrega tendrá lugar el 1 de diciembre de 2017 con un doble episodio. Este programa se ve en Argentina por el canal Sony.





Aunque la serie no formó parte de la Comic-Con de San Diego celebrada el pasado verano estadounidense, sí lo ha hecho en la Comic-Con de Nueva York este fin de semana, en la que se han mostrado los primeros 20 minutos de la quinta entrega, según confirma ComicBook.





No obstante, poco se sabe de la quinta temporada de la serie de Marverl para ABC, aunque ya se había advertido que sería "algo bastante diferente". Además, Nick Blood, quien interpretó a Lance Hunter en la segunda y tercera entrega, regresa en esta nueva etapa, mientras que Jeff Ward (Channel Zero) ha fichado para interpretar un misterioso papel recurrente.