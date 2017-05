Adiós al caballero del cine y de la televisión

Roger Moore, el actor británico de la sonrisa pícara y la ceja arqueada, que saltó a la fama en la serie El santo y siete películas de James Bond, murió ayer a los 89 años, según lo anunció su familia en la cuenta oficial de Twitter del actor.



"Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro querido padre, Sir Roger Moore, ha muerto hoy en Suiza después de una breve, pero valiente batalla contra el cáncer. El amor del que estuvo rodeado en sus últimos días fue tan grande que no puede medirse solo en palabras", fue parte del comunicado emitido por sus hijos.



Al margen de su carrera artística, Moore fue embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lo que le valió el título de caballero en 2003.



El guapo chico londinense

Nacido el 14 de octubre de 1927 en el barrio de Stockwell, sur de Londres, Moore era hijo de un agente de policía y un ama de casa, que de pequeño se vio obligado a vivir en el condado de Devon (suroeste de Inglaterra), por el estallido de la II Guerra Mundial.



Desde joven se interesó por la actuación y estudió en la Real Academia de Arte Dramático, aunque debido a la falta de recursos consiguió que la matrícula fuera pagada por el director de cine Brian Hurst, que después lo fichó como actor secundario en la película de comedia musical Trottie True en 1949. "No eres tan bueno, así que sonríe mucho cada vez que salgas", contaba el propio actor que le dijo su primer agente, según lo recuerda la BBC.



En los años cincuenta aparecería en anuncios de publicidad para revistas, sobre todo de ropa de lana y pastas dentales.



Alto y apuesto, Roger Moore conquistó al público internacional, sobre todo el femenino, con Simon Templar y esa ceja izquierda que arqueaba cada vez que miraba hacia arriba para ver el halo blanco distintivo de El santo antes del comienzo de la banda sonora. Fue el protagonista de estas serie desde 1962 a 1969. El éxito de la misma le ayudó a recibir otra oferta en 1971 para interpretar a Lord Brett Sinclair en la serie Dos tipos audaces, junto a Tony Curtis. Pese a no triunfar en Estados Unidos, fue muy seguida en Europa e Hispanoamérica por las divertidas aventuras de dos mujeriegos millonarios: Roger Moore en el papel de Lord y Tony Curtis como el petrolero estadounidense Danny Wilde.



La serie, de la que no se hicieron muchos episodios, fue la última que hizo Moore antes de que le ofrecieran el papel de James Bond una vez que Sean Connery abandonó el personaje.



Así, Moore se puso en la piel de Bond en 1973, haciendo Vive y deja morir, con música de Paul McCartney y la primera de las siete que hizo con Albert Broccoli, lo que le convirtió en el actor que más tiempo interpretó al agente 007 (doce años). Dejó a los 57 años, porque según él mismo decía, las mujeres con las cuales tenía romances en estas películas podían ser por sus edades "sus hijas , o incluso sus nietas".



Aunque el Bond de Ian Fleming no se parecía al de Moore, el actor consolidó su fama gracias a los tintes de humor irónico, su voz profunda y el carácter flemático que aportó al personaje.



En 1985 Moore se despidió de Bond para hacer filmes menos conocidos, pero años después inició su trabajo con UNICEF tras quedar asombrado por la labor de su amiga Audrey Hepburn.



En 1991, retirado ya en Suiza, fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNICEF.

Los restos del actor descansarán –luego de un funeral privado– en Mónaco, según su expreso pedido, lugar donde tenía una residencia.