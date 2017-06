Actores se unen para que la gente vuelva el teatro en Mendoza

Un spot que se conoció por las redes sociales invita a los mendocinos a disfrutar de espectáculos de Mendoza: "Vení al teatro, te estamos esperando", repiten cada uno de los artistas independientes que aparecen en escena durante poco menos de un minuto.





El video se difundió después de que finalizara la Fiesta Nacional del Teatro.





veni al teatro



Miranda Sauervein, Daniel Quiroga Ernesto Suárez , Guillermo Troncoso, Marcelo Lacerna y Adrián Sorrentino son algunos de los autores de esta propaganda y, tal como contaron, el objetivo es que "ese público que se acercó masivamente a las salas continúe participando en la actividad escénica".





También es un llamado de atención frente a la realidad económica que atraviesan tanto las salas como los elencos. Y es que aseguran que la situación de recesión que sufre el país los golpea indirectamente a la hora de sostener la concurrencia del público por fuera de eventos puntuales. Algunos testimonios indican que bajó la asistencia a las funciones hasta 50% respecto a años anteriores.





"El público quiere asistir al teatro pero no puede porque tiene otras prioridades, como llegar a fin de mes. El teatro hoy no es un producto de primera necesidad y eso se nota en la concurrencia. El teatro no se va a morir porque ha resistido a todas las crisis pero sostenerlo cuesta horrores", confesó el actor Daniel Quiroga.





"Hicimos el video en apoyo al teatro mendocino y sin levantar ninguna bandera. No estamos en contra del gobierno porque eso es una posición política y nosotros trabajamos para la cultura. Es evidente que la crisis del país repercute en nuestra actividad", dijo el popular comediante.





En sintonía con esta opinión el director y actor Guillermo Troncoso afirmó que "el público ha mermado y por eso el spot le dice a la gente que nos siga apoyando. Somos conscientes de que todo está muy mal. Tengo entendido que también bajaron las visitas a los cines más de 15%". El artista detalló que la provincia cuenta con entre 8 y 10 salas independientes y que las entradas en todos los casos cuestan entre $80 y $150.





Más optimistas dieron su opinión los artistas Víctor Arrojo y Juan Comotti. El primero, coordinador de la sala Cajamarca, dijo que no tiene una perspectiva negativa y que las redes sociales han favorecido las actividades de difusión. Pero indicó que el Estado debe fortalecer la promoción como hace con otras actividades como el vino y las bodegas y no centrarse en publicitar sólo eventos puntuales sino la cultura en su conjunto.





Comotti, director de la Enkosala Gladys Ravalle, expresó: "Estar en crisis es una condición del arte y cuando hay crisis aumenta la pasión y militancia por lo que hacemos".





El Gobierno lanzará más políticas de estímulo

La directora de Gestión Territorial, Laura Uano, admitió que desde Cultura se conoce la situación que atraviesan algunos elencos y salas. Dijo que están al tanto de la merma de la asistencia del público y por ello trabajan en la definición de un plan estratégico para ayudar a potenciar las obras independientes.

También explicó que Mendoza cuenta con varios programas y acciones teatrales que se realizan durante todo el año. En tal sentido, enumeró algunas de estas propuestas: Kilómetros de humor, Mendoza teatral, Barrio teatro, Los títeres van al teatro y Mi barrio en verano. En todas estos programas se invirtieron entre 2016 y este año unos $3,5 millones.

Un encuentro convocante La 32ª Fiesta Nacional del Teatro, que en su edición 2017 tuvo como sede Mendoza, convocó según datos oficiales a más de 13.000 personas.

Las obras se vieron en distintas salas de Mendoza. También unas 1.000 personas asistieron a las funciones de extensión, que tuvieron lugar en departamentos fuera del Gran Mendoza.

Durante 10 días participaron 32 obras de todo el país entre las cuales dos fueron de Mendoza: Tu veneno en mí y Somos el recuerdo del mar que pasó. Las entradas costaron $70 y lo recaudado fue donado a la fundación mendocina De Sol a Sol.