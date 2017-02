Actores latinos piden más protagonismo en Hollywood

La octogésimo novena edición de los premios Óscar, que tendrá lugar el domingo en el Teatro Dolby, de Los Ángeles (EEUU), es motivo para que algunos actores hispanos aboguen por más inclusión en la industria de Hollywood.



"¿Por qué no hay tantos nominados latinos a los Oscar? Porque los estudios no están contando nuestras historias", lamentó en declaraciones a Efe la actriz mexicana Karla Souza.



"Los latinos representamos el 38 % de los que compran boletos de cine los fines de semana. Entonces, sí quieren nuestro dinero, pero no quieren nuestras historias", agregó la actriz de la serie de la cadena ABC "How to Get Away with Murder".



En la ceremonia de este domingo, entre los únicos nominados latinos al Oscar figura Lin-Manuel Miranda, de raíces puertorriqueñas, en la categoría mejor canción por "How Far I'll Go", de la cinta de animación "Moana".



La pequeña lista de latinos se completa con el mexicano Rodrigo Prieto, en la categoría mejor fotografía por su trabajo en "Silence", mientras que el español Juanjo Jiménez compite por el premio a mejor cortometraje de ficción con "Timecode".



"No hay ni un solo nominado latino por trabajar frente a las cámaras, que son los que están en la pantalla", señaló Souza, quien la noche del viernes recibió un premio de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (CNMH) durante una gala en Los Ángeles.



La mexicana, con 13 largometrajes a sus espaldas, recordó la campaña que realizaron los afroamericanos el año pasado por la baja presencia de artistas de esta comunidad en esa edición de los Óscar, y, estima, esa es la razón por la que en la gala del domingo no se haya repetido esa exigua representatividad.



"Pienso que es una falta que los latinos no están siendo reconocidos tan bien como los otros artistas", dijo a Efe Roberto Orci, guionista de películas como "Star Trek" y "Transformers", entre otras.



"Necesitamos que más latinos reciban contratos para trabajar frente y detrás de cámaras", sugirió.



Un reporte de la Universidad del Sur de California (USC), denominado "Inclusión o invisibilidad", analizó 414 películas exhibidas en 2015 y encontró que entre el elenco que tenía diálogo el 73.7 % eran actores blancos, el 12.2 % afroamericanos, el 5.1 % latinos, y el 3.9 % asiáticos.



Por contra, la Oficina del Censo de EEUU señala que del total de la población de 323 millones en el país, los hispanos son el 18 %, los afroamericano el 13 %, los asiáticos 5.6 %.



"No me gusta que son pocos los latinos nominados a los Oscar", dijo a Efe Justina Machado, actriz con créditos en 20 películas entre las que están "A.I. Artificial Intelligence" y "Full frontal".



"La inclusión de las minorías en Hollywood tiene que ocurrir, y eso tiene que ocurrir rápido", añadió.



El "Informe de Diversidad de Hollywood 2017", de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), revela que las minorías raciales en EEUU suman el 40 % de la población, pero en los programas de televisión del año 2015 los actores de las minorías fueron el 24 %.



El reporte señala que "los latinos son los más sub representados, en una relación de arriba de 3 a 1".



Alex Nogales, director de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC), dijo a Efe que su organización expone al liderazgo de la industria de cine los efectos negativos de la exclusión de minorías.



"A mí nadie me puede decir que nuestros artistas latinos son menos que los blancos, negros u otro color", declaró. "Por eso, vamos a ser muy militantes con estos amigos dentro de la industria, para demandar que nuestros artistas tengan oportunidades", agregó.