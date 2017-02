Actor de "Moonlight" celebró el Oscar y el nacimiento de su hija

Mahershala Ali celebró por partida doble en los Oscar





Ganó el premio al mejor actor de reparto por "Moonlight" en la ceremonia del domingo, y en su discurso de aceptación agradeció a su esposa, la artista Amatus Sami-Karim, quien tuvo a su hija cuatro días antes.





"Quiero agradecerle por ser toda una soldada" durante la temporada de premios, dijo sobre su esposa.





Ali se vio recompensado con numerosas nominaciones y trofeos por su retrato de un vendedor de drogas que protege a un niño en "Moonlight", la cual resultó ganadora del Oscar a la mejor película.





El actor agradeció a sus "múltiples y maravillosos maestros", por una lección importante: "no se trata de ti", recordó que le decían, se trata de servir a las historias y a los personajes que uno interpreta.





El actor de 43 años se ha vuelto toda una sensación tras casi dos décadas de trabajo. Además de ser parte del elenco de otra película nominada al Oscar, "Hidden Figures", ha participado en series de televisión como "Luke Cage" y "House of Cards".





Su victoria es la primera para un actor afroestadounidense desde que Forest Whitaker se llevara el principal reconocimiento de actuación por "The Last King of Scotland" de 2006.





Ali fue uno de seis actores negros nominados al Oscar este año, luego que la postulación de actores solo blancos en los últimos dos provocó críticas y el hashtag #OscarsSoWhite en las redes.





anigif_original.gif