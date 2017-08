Abel Pintos quiere llenar el Monumental

El cantautor argentino Abel Pintos, una de las figuras más taquilleras de la música regional, llevará las canciones de su último trabajo discográfico "Once" el sábado 16 de diciembre en el estadio River Plate, en el marco de su gira internacional, y las entradas se podrán conseguir a partir del próximo martes.



Este nuevo álbum del ganador de tres Carlos Gardel Oro fue producido por el rockero español Leiva y el escandinavo Martín Terefe, que lo muestra metiéndose en una veta romántica con un sonido mucho más moderno y actual, con reminiscencias rockeras.



"Yo hago las canciones y la música que voy necesitando hacer en el momento con la estética que considero que es la más efectiva para hacer saber a los demás qué me está pasando a mí y qué estoy sintiendo yo", expresó el artista, sobre "Once", en una entrevista concedida con Télam meses atrás.



Tras haber realizado once presentaciones en el Teatro Ópera, el año pasado, en el marco del lanzamiento de su más reciente álbum, Abel regresará a la ciudad de Buenos Aires para presentarse por primera vez en el estadio de Figueroa Alcorta 7597, y repasar las canciones de "Once" y los clásicos de su carrera.