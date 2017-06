Abel Pintos ganó el tercer Gardel de Oro en su carrera

El cantautor Abel Pintos gano el Carlos Gardel Oro por tercera vez en su carrera y se alzó con tres de las siete estatuillas a las que estaba nominado anoche en los premios que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). A Pintos lo secundaron el trío rockero Carajo con su producción Independiente "Hoy como ayer" que ganó dos estatuillas, Babasónicos con otras dos por "Impuesto de Fe" y otro trío del rock Eruca Sativa también ganando dos preseas con "Barro y Fauna".



La premiación tuvo su primera etapa en el Teatro Opera a partir de las 18 donde se entregaron algunos galardones y actuaron los grupos Pericos y Barco, mientras que a las 22 cruzó la Avenida Corrientes y se instaló en el Gran Rex.



A partir de las 22 comenzó la premiación televisada con Lalo Mir y Maju Lozano como conductor donde se realizó un emotivo homenaje a la figura del fallecido Horacio Guarany con fragmentos de sus canciones interpretadas por Jairo, Bruno Arias y Nahuel Pennisi.



Otro homenaje fue al Cuchi Leguizamón al cumplirse cien años de su nacimiento, además de una serie de emotivos mensajes grabados para darle el Gardel a la trayectoria a Víctor Heredia, mientras que los bailarines Koki y Pajarín Saavedra le dieron el premio al veterano Vitillo Abalos por "Disco de Oro. Folklore de 1940" que le valió tanto reconocimiento.



Entre los shows musicales se destacó el de Eruca Sativa mezclado con sus amigos de Octafonic, luego el despliegue visual y bailado de Lali Espósito, mientras que un emotivo Melingo con "En un bosque de la china" le puso un toque especial a la noche.



Elena Roger y el grupo jazzero Escalandrum le pusieron un toque muy especial a la noche hasta que Palito Ortega, Juanchi Baleiron, los Miranda! y otros le rindieron homenaje a Cacho Castaña con varias de sus canciones, que el cantor escucho emocionado sobre el escenario.



Los ganadores de la edición 2017 son los siguientes:



Ingeniería de Grabación: "Hoy como ayer" de Carajo.

Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor: "Auténtico" de Alejandro Lerner.

Mejor Álbum Artista de Cuarteto: "No me pidan que baje el volumen" de Ulises Bueno.

Mejor Álbum Artista Femenina Tropical: "Cosecharás tu siembra" de Gladys, la bomba tucumana.

Mejor Álbum Artista Romántico - Melódico: "Clásico" de Sergio Denis.

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión: "Otras músicas" de Chango Spasiuk.

Mejor Álbum Conceptual: "Archivo Jobim" de Silvina Garré y Litto Nebbia.

Mejor Álbum de Chamamé: "Puertos" de Hernán Crespo.

Mejor Álbum de Jazz: "Mute" de Fernández 4.

Mejor Álbum de Música Clásica: "Live" de Sol Gabetta.

Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana: "Soundamérica" de Los Pericos.

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk: "Hoy como ayer" de Carajo.

Mejor Álbum Folklore Alternativo: "Otras Músicas" de Chango Spasiuk.

Mejor Álbum Infantil: "Churo!" de Mariana Baraj.

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto: "22 años" de La Barra.

Mejor Álbum Grupo Pop: "Las antenas" de Estelares.

Mejor Álbum Grupo de Folklore: "Solo luz, tributo a Raúl Carnota" de Luna Monti y Juan Quintero.

Mejor DVD: "Desde adentro - Impuesto de fe" de Babasónicos.

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: "El tren- solo guitarra" de Luis Salinas;

Mejor Álbum Música Electrónica: "Opera Galaxy" de Shoot the Radio.

Álbum del año: "11" de"Abel Pintos.

Canción del año: "Como te extraño" de Abel Pintos.

Mejor Álbum RockPop alternativo; "L.H.O.N." de Illya Kuryaki & the Valderramas.

Mejor Colección de Catálogo: "Héctor Stamponi interpreta su música al piano" de Héctor Stamponi.

Mejor Diseño de Portada: "Impuesto de fe" de Babasónicos.

Mejor DVD: "Desde adentro - Impuesto de fe" de Babasónicos; "Vivo en Red House" de Manal; "La Beriso (Estadio Único)" de La Beriso.

Mejor Video Clip: "En un bosque de la China" de Daniel Melingo.

Producción del año: "Barro y fauna" de Eruca Sativa.

Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore: "Soledad 20 años" de Soledad.

Mejor Álbum Artista Femenina de Rock:"Sexo con modelos" de Marilina Bertoldi.

Mejor Álbum Artista Femenina de Tango: "En vivo en el Teatro Coliseo" de Lidia Borda.

Mejor Álbum Artista Femenina Pop: "Espinas & pétalos" de Marcela Morelo.

Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore: "El disco de oro. Folklore de 1940" de Vitillo Ábalos-Juan Gigena Ábalos.

Mejor Álbum Artista Masculino de Rock: "Encuentro supremo" de David Lebón.

Mejor Álbum Artista Masculino de Tango: "Gardel sinfónico" de Ariel Ardit & Filarmónica de Medellín.

Mejor Álbum Artista Masculino Pop; "11" de Abel Pintos.

Mejor Álbum Artista Masculino Tropical: "Sola otra vez" de El Polaco.

Mejor Álbum de Tango Alternativo: "Anda" de Daniel Melingo.

Mejor Álbum Grupo de Rock: "Barro y fauna" de Eruca Sativa.

Mejor Álbum Grupo Tropical: "Tiempo de bailar" de Los Palmeras.

Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock: "Al borde del filo" de Las Diferencias.

Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango: "Así" de Jorge Vázquez.

Mejor Álbum Nuevo Artista Pop: "Vida lejana" de Benjamín Amadeo.

Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical: "No ha sido fácil" de Eugenia Quevedo.

"Mejor Álbum Orquesta de Tango Instrumental: "Timba" de Diego Schissi Quinteto.