A sus 86 William Shatner está más ocupado que nunca

Mientras "Star Trek II: The Wrath of Khan" ("Viaje a las estrellas II: La ira de Khan") conmemora su 35to aniversario con un regreso a las salas de cine la próxima semana, su astro William Shatner celebra más que su historia como el Capitán Kirk.





A los 86 años, el fiel artista está más ocupado que nunca, protagonizando un reality, compitiendo como jinete, viajando con un monólogo, escribiendo libros, haciendo películas (incluyendo una que escribió) y lanzando una campaña en Twitter pro caridad y bondad que llama el Proyecto Ubuntu, en referencia al concepto sudafricano de humanidad común.





William Shatner "Sings" 'Rocket Man' (1978) - BEST QUALITY!



"Khan", que Fathom Entertainment planea proyectar en 600 cines de Estados Unidos el domingo y el miércoles, sobresale porque "todos mis amigos estuvieron en ella", dice Shatner, quien conversó con The Associated Press sobre esa película y sus otros proyectos creativos.





A continuación extractos de la entrevista.





-¿Qué tanto se destaca "Wrath of Khan" en su carrera?

-Bueno, fue una película bellísima, disfruté hacerla, todos mis amigos estuvieron en ella. Ha pasado mucho tiempo. Muchos de los actores ya no están con nosotros, y aun así la cinta resiste el paso del tiempo.





William Shatner Sings "F**k You"



-¿Le sorprende que la cinta siga tan viva?

-Es increíble, realmente, que la gente todavía quiera verla. Y es muy popular.





-Publicó un libro a principios de año sobre caballos. ¿Qué tanto le dedica a la equitación?

--Acabo de competir en un campeonato hípico mundial, mi esposa también. La próxima semana nos vamos a otro tipo de competencia equina en Las Vegas... Ahora estoy terminando un libro sobre envejecer... que se publicará el próximo año, en la primavera o el invierno (boreal).





William-Shatner--2.jpg William Shatner. Foto: AP



-Ustedes parece ver el lado bueno de sus fans en Twitter. ¿Cómo maneja eso?

-Te voy a dar un ejemplo: un hombre de un pequeño pueblo, Nanaimo en la Isla de Vancouver, tuitea que su hijo, que es autista, solo come pasta de una caja con imágenes de Star Wars pero que se agotaron en Nanaimo, que si alguien puede ayudarlo. Yo retuiteé eso diciendo, "Ayudemos a este hombre" y recibió miles de cajas de todos lados. Además la compañía Kraft llamó al joven y le dijo, "Queremos que nos ayude en el diseño de una nueva caja". ¿Quién sabe qué efecto vaya a tener ese detalle particular en un niño autista? Y la bondad con la que todos reaccionaron les cambiará el carácter para siempre. Multiplica eso por muchos, muchos casos de gente que busca ayuda y la recibe en Twitter... Yo lo llamo el Proyecto Ubuntu. Quiero que sientas tu humanidad dando algo — puede ser inocuo, quizás no sea nada donar 10 dólares, pero estarás ejercitando tu ubuntu.





-Ha hecho papeles de comedia más tarde en su carrera. ¿Qué tan intencional fue el cambio?

-Cuando comencé haciendo teatro en Canadá — tenía unos cinco años como actor profesional antes de mudarme a Estados Unidos — sólo hacía comedias ligeras... Entonces comenzaron a darme papeles serios y mi habilidad para la comedia quedó de lado por un tiempo, pero siempre pensé que el personaje que vaya a interpretar debe tener sentido del humor. Ser demasiado serio es fatal, en mi opinión.





-También mostró un lado más chistoso en "Better Late Than Never", el reality que hizo el año pasado con Henry Winkler, George Foreman y Terry Bradshaw.

-Acabo de regresar de pasar seis semanas haciendo la próxima temporada. Se estrena en enero, creo. (NBC no ha anunciado la fecha). ¡Fuimos a Europa! Nos divertimos mucho. Nos sucedieron muchas cosas graciosas.





-Pronto comienza a filmar otra película. ¿Qué nos puede adelantar?

-Se llama "Relic". Yo escribí la historia y un amigo mío hizo el guion y la vamos a filmar en noviembre.