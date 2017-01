A James McAvoy le gustaría volver a ser Charles Xavier

La próxima cinta mutante de 20th Century Fox será "X-Men: The New Mutants". De la misma es casi nada lo que se sabe, por lo que las especulaciones están a la orden del día. ¿Quiénes formarán parte de esta alineación? ¿Qué estrellas de la saga regresarán para el film sin fecha de estreno que dirigirá Josh Boone?



En las últimas horas, tras declaraciones de Anya Taylor-Joy, se rumoreó otra vez la vuelta de James McAvoy. Consultado sobre este tema por el periodista Erik Davis, el actor reconoció que estaría encantado. "Si me ofrecen algo bueno, estaré dentro. Si no me ofrecen algo bueno lo pensaré. Amo interpretar a Charles (Xavier). Siempre he tenido cosas interesantes para hacer con él. Si continúa, me gustaría formar parte", indicó.



En diciembre pasado, a Michael Fassbender también se le preguntó por una eventual aparición de su Magneto en esta u otra producción cinematográfica. El alemán dijo que no tomó decisión alguna pues en ese momento no sabía que iba a suceder con la franquicia.



Fuente: TNTLA