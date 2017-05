A 30 años del clásico "Dirty Dancing"

Escrito por Eleanor Bergstein, "Dirty Dancing" resaltaba las diferencias entre las clases trabajadora y media-alta norteamericana de la década del '60 y cómo en aquella época comenzó una ruptura en las normas sociales que derivó, entre otras cosas, en una mayor apertura en materia de libertad sexual.



La historia exhibía la estadía veraniega de la adolescente Frances "Baby" Houseman (Grey) junto con su familia en un complejo vacacional de clase alta, donde conoce y se enamora del instructor de baile Johnny Castle (Swayze).



Con Abigail Breslin (la brillante nena de "Pequeña Miss Sunshine") en el papel de la adolescente "Baby" y Colt Prattes como Castle, la trama de la miniserie retoma tanto el argumento de la película original como sus recordadas escenas de baile y banda de sonido.



Entre las canciones que integran la miniserie, no faltará "(I've Had) The Time of My Life", que fue galardonada con el Oscar a mejor canción original y con el Globo de Oro en la misma categoría.



El elenco se completa con Debra Messing ("Will & Grace"), Bruce Greenwood, Nicole Scherzinger, Katey Sagal ("Married with Children", "Sons of Anarchy"), Billy Dee Williams ("Star Wars Episodio V y Episodio VI"), Sarah Hyland, Tony Roberts, Trevor Einhorn, Shane Harper, y otros.



La proyección de la miniserie estará precedida por la cinta original de 1987 a las 21, a través de la señal FOX Premium Classics, y finalmente a las 23 FOX Premium Series emitirá los tres episodios de la remake de manera continuada.



La miniserie completa también estará disponible en el acceso premium de la app de FOX.

