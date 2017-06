24: Legacy fue cancelada pero planean otro relanzamiento

'24' cambia de rumbo. '24: Legacy' ha sido cancelada tras su primera temporada pero la franquicia tiene más vidas que Jack Bauer y Fox planea lanzar una nueva serie en formato antología.

La serie de acción en "tiempo real" sobre las luchas de la agencia antiterrorista CTU y su principal agente especial, Jack Bauer (Kiefer Sutherland), comenzó su andadura por televisión en noviembre de 2001, poco después de los atentados del 11-S. La primera temporada partía de la carrera a la Casa Blanca del primer presidente negro, David Palmer (Dennis Haysbert) y fue un éxito inmediato. Con ocho temporadas y una película, '24' se convirtió en una de las marcas de éxito de Fox. Cuatro año después de su final en 2010, la serie se reabrió con el regreso de Jack Bauer en otros 12 episodios, esta vez en Londres: '24: Vive otro día'. Tras ellos, y con la retirada de Kiefer Sutherland, la franquicia anduvo detenida un tiempo pero regresó, otra vez, en 2016 bajo un nuevo protagonista: el militar Eric Carter.

El actor Corey Hawkins encabezaba un nuevo reparto junto a Jimmy Smits y Miranda Otto. Con 17,6 millones de espectadores en su debut, '24: Legacy' se estrenó como la mejor serie de Fox de su temporada. Sin embargo cerró con sólo 6,3 millones y Manny Coto, el propio showrunner, tuvo que admitir que la cadena esperaba mejores resultados. Finalmente, según informa The Hollywood Reporter, la serie ha sido cancelada.

Pero eso no significa el final de '24', parece que ahora mismo Fox está en conversaciones con sus productores para un nuevo producto de la franquicia. Aún no se sabe gran cosa de esta nueva serie, pero no será una nueva versión de 'Legacy'. Así que el regreso de Corey Hawkins y Jimmy Smits (Miranda Otto terminó al final de la temporada de 'Legacy') está descartado. La nueva serie tendrá formato de antología, lo que le permitirá flexibilizar argumentos y personajes de una a otra temporada.