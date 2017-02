"El cáncer me hizo feliz", afirmó el líder de Jarabe de Palo

Entrevistado por una revista, Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, reveló que el cáncer que sufre es terminal y que las posibilidades de sobrevivir son de un 20%.





Sin embargo, el líder de Jarabe de Palo asegura que la enfermedad lo ha hecho feliz. "Me estaba perdiendo muchas cosas de la vida", dijo.





Tras anunciar el año pasado su recuperación de un cáncer de colon, el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, informó que le volvieron a aparecer tres tumores en el intestino.





Los médicos determinaron que el cáncer que sufre el cantante español de 50 años es terminal, y solo el 20% de los enfermos sobrevive más de cinco años.





"¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. No te cortes, pregúntame a saco: y si se me reproduce, ¿qué? ¡Pues chapa y pintura! Y si me voy, ¿qué? ¡Pues a otra cosa, mariposa!", dijo.





Y agregó: "¡Coño! A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo".





Al preguntarle por qué en su biografía asegura que el cáncer lo ha hecho "feliz", respondió: "Para mí, el cáncer es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso, me va a matar. Yo sé que el cáncer me va a matar un día y, cuando eso pase, ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco".





"El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy", aseguró.





"Gracias a este toque de atención me he podido dar cuenta de las cosas buenas que me han pasado y he vuelto a sentir emociones que había dejado de sentir; y, sobre todo, he vuelto a ilusionarme por la vida".





El cantante contó que gracias a la enfermedad, ha recuperado su relación con su hija Sara, de 13 años. "Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece; y ella por supuesto que no (...) voy a pelear para no dejarla sola", dijo.





A pesar del 20%, Donés está dispuesto a darle batalla al cáncer y a seguir con su vida a toda máquina. La banda confirmó que realizará gira por España , Estados Unidos y México, entre otros países, para presentar "50 palos". "De momento no me va bien morirme. La gira va del 3 de mayo al 10 de junio", dijo el artista.





Embed Buen día MLovers. Aquí mi regalito de Reyes: la portada del nuevo disco de Jarabe de Palo. Se titula 50 PALOS, y sale en marzo...¡Yujuuuu! Una publicación compartida de @jarabeoficial el 8 de Ene de 2017 a la(s) 10:50 PST



En diciembre de 2016, Jarabe de Palo realizó conciertos con el objetivo de recaudar fondos para estudios del cáncer colorrectal con metástasis.

En los eventos se logró recaudar más de 83 mil euros que fueron destinados a identificar y desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento del oncogén BRAF y que está llevando a cabo el Vall Hebron Instituto de Oncología (VHIO).