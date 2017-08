Vero Red: cuando el jazz y el soul tienen voz propia

Por Julián Lucero





Se acerca una noche con toques elegantes que van de lo más fino del jazz y el soul a los sonidos de un rock relajado, donde la calidez de la música y sus ritmos prometen una velada inolvidable.





Esta noche se presentará la cantante mendocina Vero Red en la Cavawine900, de la Bodega el 900. El evento recibirá a sus invitados con una copa de vino y empanaditas. Además, podrán realizar un recorrido por la cava-museo.





Vero Red, la voz mendocina del jazz y el soul, comenzó su vida artística hace nueve años y ya cuenta con tres trabajos discográficos en los cuales se destacan interpretaciones de los más afamados temas del género en el repertorio internacional.





Además, Vero Red ofrece canciones propias como The crack (La grieta), que pertenece a su último CD de título homónimo.





"Siempre canté porque fui a coros desde chiquita, pero nunca lo había hecho en forma individual. Todo empezó como un hobby en un taller de canto nada más para divertirme y descontracturarme, y cada vez me gusto más. Después tomé clases de técnica y en el momento en el que estuve lista mi primer profesor me dijo: 'Ya estás para hacer tu primer show'. Así comencé", recordó Verónica, que conjuga su vida entre los escenarios de bares, pubs, casinos y eventos privados con su consultorio odontológico.





El show que brindará hoy la cantante y dentista será un recorrido por algunas de las más reconocidas piezas del jazz, soul y un rock –como lo denomina ella– "chill out".





"Las canciones que voy a presentar van a ser covers reversionados. En este caso no canto ningún tema mío. Pero van a disfrutar del jazz con Georgia on my mind de Ray Charles; I put a spell on you de Nina Simone; My way de Frank Sinatra, entre otros. También haré una versión de jazz de Roxanne de The Police. Y por el lado del rock habrá algunos temas de Queen, The Police", adelantó.





El espectáculo contará con invitados que acompañarán a Vero Red. Por un lado, los toques refinados del piano de la mano de Fernando Cristillo, también dirá presente el cautivante sonido del saxo con Javier Precio y no faltará la guitarra de Darío Kletchak.





Así las cosas, Vero Red promete una noche de distensión y disfrute para los amantes de la buena música.

"Estoy muy contenta porque he tenido muy buena aceptación. Tengo gente que me sigue permanentemente y espero tener gente nueva. Estoy muy feliz con lo que he hecho, aunque por supuesto siempre apunto a más. Siempre estoy con todas las energías para cantar porque la música es mi pasión", cerró feliz Vero Red, una de las prometedoras voces femeninas de la región.





