Pilar Sordo y el miedo a crecer

El miedo que los chicos tienen a salir del cascarón puede convertirse en una bomba de tiempo si se suma al que los padres les tienen a los hijos adolescentes. El resultado suele ser una profunda incomunicación, difícil de sortear. Esto, si no se reflexiona al respecto y si no se plantean cambios en la relación.





En esta problemática se basa la conferencia "No quiero crecer" que la psicóloga chilena Pilar Sordo trajo esta semana a Mendoza.





Sordo estuvo el miércoles y jueves en el interior de la provincia (San Rafael y Tunuyán, respectivamente) mientras que hoy será su presentación en un hotel de la ciudad.





"Es algo muy loco lo que nos ha pasado con "No quiero crecer" en Mendoza. Nunca habíamos traído esta conferencia y la gente nos la empezó a reclamar", contó la profesional, que comenzó a hacerse conocida con Viva la diferencia, su primer libro e investigación sobre los vínculos entre varones y mujeres.





La investigación que le dio lugar al libro No quiero crecer (escrito por Sordo en el 2009) se desprendió de la primera de sus ediciones. "Cuando hice la investigación del Viva la diferencia, me ocurría que muchos niños y adolescentes –hasta jóvenes de hasta 30 años– me decían lo mismo: que no querían crecer porque temían convertirse en personas como sus padres, que ya no reían, no cantaban ni bailaban y siempre estaban abrumados por sus problemas", comentó.





En cuanto a los adultos, el principal problema lo presentan al no comprender qué es lo que realmente necesitan los hijos. "Los padres creen que tienen que ser amigos y confidentes, pero los chicos buscan los límites, y hay que ponerlos con firmeza y amor", describió.





La conferencia será hoy a las 20 en el salón Fader del hotel Sheraton.