Pesquisas entre la realidad y lo sobrenatural

Nació en la Gran Ciudad, un lugar muy parecido a Mendoza y a sus 27 años es un detective consumado. Él es Xiao Ming, un joven con raíces chinas que protagoniza los 12 cuentos del escritor y periodista José Luis Verderico, que verá la luz a fines de marzo o principios de abril.





"El personaje surgió porque en los últimos años se viene hablando de China y su poderío. Se prometen inversiones en el país desde la época de Fernando de la Rúa y ahora está esta embestida de los empresarios chinos para llevarse a los mejores jugadores de fútbol de la Argentina", cuenta Verderico acerca de este joven surgido de su curiosidad periodística y su placer por la literatura, sobre todo policial.





Incluso un viaje que no se concretó dio a Ming la posibilidad de nacer: "Hace unos años estuve por viajar a China, pero finalmente no se pudo concretar, aunque esto me ayudó a terminar de redondear esta idea", explica el autor.





A partir de ese momento comenzó otra etapa de la investigación para José Luis: saber más acerca de las costumbres y tradiciones chinas, para comprender mejor el modo en que su personaje se relacionaría con el mundo de la ficción.





"Ming vive en una gran ciudad que perfectamente puede ser Mendoza. Los dados que siempre manipula los compró en un pasaje que tiene locales donde se venden también tabaco, cartas... Perfectamente podría ser el pasaje San Martín", detalla José Luis, porque quien vaya hilvanando estos 12 relatos podrá reconocer la geografía e idiosincrasia de nuestra provincia, aunque no se la mencione como tal.





Todo terreno

El autor de El detective Ming. La sombra y otros casos es un gran admirador de la literatura policial, aquella que dio a las letras grandes investigadores como Sherlock Holmes, Hercules Poirot y uno de sus favoritos: el comisario Salvo Montalbano, del escritor italiano Andrea Camilleri.





A diferencia de ellos, Ming no sólo se circunscribe a las pistas de casos convencionales, sino que a veces desentraña misterios que rozan lo poético –como la mujer que siempre compra malvones– o lo fantástico, como aquellos personajes que atienden un teléfono amarillo y terminan transformándose, por ejemplo, en una jirafa. También hay dos cuentos basados en hechos reales de nuestra provincia: el asesinato de una joven en la década del '70 y la caída de la financiera de Max Gregorcic.





"Yo quería un personaje que pudiera descubrir algunos casos, pero previamente hubo que hacer ese juego que te pide la literatura policial: primero crear un enigma o caso y después plantear el mecanismo para resolverlo. Las principales herramientas son la deducción, la observación, el conocimientos de la ciudad y la gente", concluye Verderico, el rostro detrás del joven Xiao Ming.





El autor

Mendoza. Es su tierra natal, donde nació hace 45 años. Es jefe de Noticias de Diario UNO de Mendoza, al cual ingresó en 1995.



Otros medios. Es columnista de temas judiciales en televisión, El Siete de Mendoza, y en radio Nihuil condujo La balanza, casos policiales y judiciales, durante cinco temporadas.

Letras. Integra El Taller de la Palabra, de la escritora Mercedes Fernández.





El personaje

Gran Ciudad. Nació allí, en un espacio que por referencias, personajes y lugares se parece mucho a Mendoza. De raíces chinas, Xiao Ming tiene 27 años.



Ocupación. Estudió para ser detective por correspondencia. Le gusta criar pájaros, observar las estrellas y escuchar música mientras camina. No porta armas de fuego porque es alérgico a la pólvora.





Doce relatos para conocer quién es Xiao Ming