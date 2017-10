Martín Buscaglia presenta en Mendoza Hombre Orquesta

En el marco de la cuarta edición del Festival Ventana Internacional de Artes Escénicas, llega a Mendoza Martín Buscaglia. El reconocido cancionista uruguayo presenta su espectáculo Hombre Orquesta.

El espectáculo es esta noche, desde las 22, en el teatro Selectro y antes de la presentación del músico actuará la talentosa cantautora mendocina, Paula Neder.





El Festival Ventana Internacional de Artes Escénicas (VIAE) es un escenario que conjuga actividades enmarcadas en el ámbito teatral latinoamericano, con el fin de acercarlas a la comunidad y a los artistas de Mendoza.





Las entradas para la noche musical se pueden adquirir en la boletería del teatro Selectro por un valor de $150.





El protagonista de la noche será Martín Buscaglia, quien es multiintrumentista, productor, conductor de radio, escritor, cantacuentos y compositor. El talentoso artista llegó a Mendoza ayer por la mañana y fue recibido por Paula Neder, quien ofició de anfitriona desde el minuto cero.





Con un muy buen sentido del humor y una gran predisposición los músicos hicieron la ronda de prensa y Buscaglia aseguró estar ensayando junto a Paula en el momento en que hacía las notas.





Es que el músico uruguayo aseguró que "los ensayos más importantes en todos los dúos son una charla y tomar un café. Al darse esa comunicación después es como estar con amigos arriba del escenario", lo que provocó la sonrisa de Paula Neder.





Buscaglia ha girado por nuestro país en distintos formatos, colmando salas de Córdoba, Rosario, Buenos Aires y ahora vuelve a Mendoza, en donde hace más de tres años que no se presenta.





–¿Cómo nace lo del Hombre Orquesta?

–La música te va llevando hacia eso cuando arrancás a aprender. Siempre tuve interés por la multiplicidad y el no quedarme con un solo instrumento. Hay muchos músicos que se quedan en un género pero yo desde que arranqué con la guitarra y el bajo me daban curiosidad otros instrumentos.





–¿Cuándo empezaste a aprender música?

–Desde siempre. Vengo de una familia de artistas y en casa había un piano, una batería y gente ensayando entonces se aprende sin querer.





–Tus primeros recitales eran vos solo con la guitarra y ahora estás solo pero con muchos instrumentos...

–Cuando estuve rondando por Europa en el año 2000 iba tocando por distintos lugares y me di cuenta de que al estar solo con la guitarra dejaba afuera un montón de intereses y partes de mis canciones.





–¿Cuántos instrumentos tocás?

–Realmente toco muchos, algunos los dominas y otros te dominan a vos. Vos tenés que gustar de la música y la música tiene que gustar de vos, si pasa eso no hay error posible.





–¿Hay algún instrumento que te cueste más?

–Va a sonar mal pero no me cuesta ningún instrumento porque no pongo la necesidad de ser un virtuoso. La virtud tiene que ver con la pureza. A mí me interesa entablar una relación con los instrumentos por ese lado, salvo que sea un instrumento muy exótico que no sabés de dónde agarrarlo.





–¿Qué creés que te falta aprender?

–La música es más grande que cualquier músico. Cada vez me doy cuenta de que tengo más para aprender. Estás más perceptivo a entender otros géneros, otras armonías.





–Sos un apasionado de la música...

–Tengo pasión por la relación que tiene el arte en general. Soy un apasionado de la música pero también podría serlo del teatro o de la danza, que no los cultivo más que como espectador. No lo veo como un don, esa energía y pasión por la música la podría haber puesto en otro arte.





–Un domingo solo en tu casa, ¿qué escuchás?

–Particularmente los domingos escucho Gardel porque una radio de Uruguay transmite todos los domingos en las horas pares canciones de él. Para mí escuchar eso es escuchar el silencio, los pajaritos.





–¿Cómo te sentís cuanto te toca estar acompañado en un escenario?

–En los últimos cinco años he tocado solo, con la banda y también he hecho muchos dúos. He tocado con Lisandro Aristimuño, Fernando Cabrera, Yusa y Julieta Venegas, por nombrar a algunos, y ahora poder compartirlo con Paula (Neder) será algo muy especial.





–¿Qué conoces de la música mendocina?

–Conozco poco pero lo que conozco me parece poderoso. Casi cualquier música que tenga una raíz folclórica del lugar es indestructible.





Paula Neder se viste de anfitriona

La encargada de abrir la noche será Paula Neder, una de las voces destacadas de la escena cuyana. Con un estilo particular que muestra una mirada sobre la mujer, Neder relata y recrea historias en sus canciones que reflejan temas como el instinto maternal, el amor a la tierra y la revalorización del género femenino en todas sus posibilidades de acción.



"A Martín (Buscaglia) lo empecé a escuchar después de que estuvo en el Americanto y fue un flash. Me parece que estos puentes que se tienden y logran estas conexiones van más allá", contó Neder. Sobre el repertorio que eligió para abrir la velada del Festival Ventana Internacional de Artes Escénicas adelantó que repasará canciones de su último disco, Illa, y también habrá algunos tracks de Caleidoscopio.

Neder es la encargada de darle paso a Buscaglia aunque no descartan la posibilidad de que se junten en el escenario y cantar algunas canciones.





Para agendar

Cuándo: hoy, a las 22