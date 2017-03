El rock alternativo e independiente argentino de los '90 tiene su espacio en la historia de Auto Reverse, un grupo "maldito" que integran Santiago Segura, Diego Torres y Diego Peretti en la película que se estrenó esta semana Casi leyendas, dirigida por Gabriel Nesci, que compuso las canciones que interpreta el trío.





Nesci dirigió antes Días de vinilo, otro filme en el que la música es fundamental, pero acá armó un grupo con Peretti como bajista y vocalista, Torres como baterista y Segura como guitarrista, que se reúne a pedido del público luego de varios años de estar separados y cuando el mito de la banda comienza a crecer en la escena local.





"A esta película la empecé a escribir hace casi 10 años, con la ola de nostalgia de reuniones de bandas históricas y se me ocurrió la historia de un trío argentino que nunca llegó al éxito, pero que por circunstancias ajenas tiene que volver, y también me puse a pensar cuál era el sonido que tenía que tener esa banda", evocó Nesci.





Para avanzar en esa línea, el director se sentó a componer. "Hice 40 demos, convoqué al productor Juan Pablo Adamo y con él produjimos 12 canciones que quedaron para que las interpretaran los actores", detalló.

Nesci, que toma la música y las bandas de sonido tan en serio como lo hace el estadounidense Cameron Crowe, decidió situar a la banda a principios de los años '90, "en los albores del rock alternativo en la Argentina cuando Soda Stereo sacó Dynamo, con sonidos que venían de afuera a partir de las influencias de Jesus and Mary Chain, Echo and The Bunnymen, REM, Blur y Oasis".





Además buscó que Auto Reverse tuviera la historia de una banda maldita como Fricción (el primer proyecto de Richard Coleman), Don Cornelio y la Zona (con Palo Pandolfo), así como también Los Pillos, "una banda con un sonido muy marcado, cuyos discos estuvieron mucho tiempo fuera de catálogo y cuyo baterista Pablo Esaú y su novia, Mónica Vidal, desaparecieron en la selva boliviana luego de tomar una avioneta con destino a Brasil en 1990 y se perdieron para siempre", recordó haciendo gala de su conocimiento en la materia.





Por esa razón los demos de Auto Reverse "que son en cassettes que se filtraron y pasaron de mano en mano, generan cierto mito en el indie argentino. Muy al estilo de Los Pillos o de los dos discos inéditos de Luca Prodan y de Sumo".





El lugar de Esaú en la película, lo ocupa el español Segura, que es el guitarrista de la banda –y uno de los productores de la película–, que desaparece durante años y vuelve para juntarse a tocar con sus amigos.

"Trabajar con Santiago fue buenísimo porque es un melómano increíble, conoce muchísimo de música, aportó muchas ideas de rock muy puro, muy under, muy cañero como le dicen los españoles y además aprendió a tocar la guitarra y a cantar", abundó Nesci.





El genio de Santiago

En cuanto al personaje que le tocó al creador de Torrente, el cineasta agregó: "Santiago es un genio absoluto, domina la comedia como ninguno y acá encaró un personaje arriesgado, ya que Axel sufre de síndrome de Asperger, que es un conjunto de características mentales y conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista".





"Se encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. La persona afectada muestra dificultades, de gravedad variable, en la interacción social y en la comunicación, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotipias. Por eso Santiago hizo un trabajo físico para mostrar esos problemas, que fue increíble su laburo", narró.





Sobre Torres, el realizador reveló: "Su papel era el del baterista de la banda y Diego, que toca la guitarra, el piano y canta, se copó con correrse del micrófono, se daba maña con la batería así que durante sus giras ensayó y se preparó con el baterista de su banda".





Mientras que de cara al rol asignado a Peretti, Gabriel Nesci confesó su sorpresa ya que "Diego es muy rockero, va a muchos recitales, escucha rock del bueno y venía con muchas ganas de hacer una película musical. Estaba fascinado, se entregó por completo. Aprendió a manejar el bajo y a cantar, puso mucha voluntad y mucho esfuerzo", subrayó acerca de la postura de quien en cine también protagonizó cintas como No sos vos, soy yo, Tiempo de valientes, Wakolda, Papeles en el viento y Sin hijos.





Su fascinación con la música es tal que Nesci comenzará a trabajar junto a su hermano en un documental independiente sobre el grupo seminal del rock argentino, The Knacks, que se formó en plena época de la beatlemanía, en 1964, a partir de la amistad del batero Oscar Paz, el guitarrista y vocalista Carlos Charly Castellani, Armando Aschenazi en guitarra, Eduardo Mikitow en bajo y Vicente Bulotta en teclados.