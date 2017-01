Dos viejos tigres vuelven a escena por única vez

El Soul Café, ahora ubicado en Pedro Molina, de Ciudad, servirá en su menú de hoy una Trasnoche de Stand Up de la mano de los actores Joe López e Iñaki Rojas. El show iniciará al término del que hacen Jessica Echegaray y Julieta Gentileza, que se llama Cavronas y se estrenó hace algunas semanas.



"Joe López es un mendocino que está radicado en Buenos Aires hace más de siete años y está haciendo stand up en calle Corrientes, hace su obra en el Paseo La Plaza, y lo mismo que hace allá, es lo hará aquí esta noche. Estamos muy emocionados", le cuenta a Escenario Rojas, el humorista y actor que en Mendoza divierte durante todo el año con sus inventos teatrales.



El show que López, de 49 años, y su pareja, Xamila Denise, hacen en la capital del país se llama Te juro que es la primera vez que me pasa y es todo un éxito entre los porteños.



Por su parte, Rojas hará esta noche una parte de la obra El amor en los tiempos del Ipad, que es el último show que estuvo haciendo en bares y salas locales.



"También voy a estar contando un cuento de Spencer Holst, que se llama Ajedrez, y así se pasará la noche. Haremos un poco de cada cosa, yo me saldré un poco de la rutina del stand up para hacer narración oral", agrega, pero concluye riendo: "Basicamente, será una noche estandapera a full".



Sobre cómo se conocieron estos "generadores de risas", Rojas, que suma 46 años, cuenta: "Joe fue el primer estandapero que vi en Mendoza, en el viejo Café Harley, de la Avenida Colón, en una calurosa noche de 1999. Fue precursor del género en la provincia. Después, lo convoqué para la obra La vez que nos juntamos todos y en 2005 hicimos junto con Adrián Sorrentino La Comedia S.R.L., que fue el primer club de comediantes local".



Trasnoche de Stand Up

Cuándo: hoy, después de las 0

Dónde: Soul Café (Pedro Molina 221, Ciudad)

Reservas al 4250578