Con Pequeños círculos, la Comedia resiste

Son pocas las luces que alumbran lo que en horas será el escenario de una cautivante historia. Como escenografía, tres sillones naranjas y una mesita. Arriba, dos grandes actores respiran, entran en calor y ensayan algunas líneas del libreto. En la platea, su director los guía, los observa, corrige y aconseja.

Vuelve la Comedia Municipal Cristóbal Arnold en su edición 2017, con Pequeños círculos. Desde hoy, la obra se instala en su lugar de origen, el teatro Quintanilla, con funciones todos los sábados de junio y julio, a las 22; los domingos se presentará a las 20.

Pequeños círculos, texto del actor y director porteño William Prociuk, es la pieza elegida por el celebrado director local Ariel Blasco, que en esta oportunidad tendrá el honor de llevar su propuesta a las tablas en el marco del esperado regreso de la 15ª edición de la Comedia Municipal, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

"Es un texto fantástico y que se hace muy entretenido sin dejar de tocar zonas un poco más oscuras. Podés venir, verla y disfrutarla porque la obra termina resultando muy entretenida; y si querés enroscarte y seguir descubriendo cosas la historia también te lo permite", destacó Blasco, quien ya ha montado otro texto de Prociuk: Biónica.

La obra contará con un elenco de reconocidos actores mendocinos y de generaciones diferentes que fueron seleccionados a través de un casting para desempeñar los roles de Pequeños círculos. Ellos son: Rubén González Mayo, Marina Candolino Przyklenk, Jorgelina Jenon, David Laguna y Rodrigo Casavalle.

"Me gusta la idea de que todos los actores tengan la posibilidad de presentarse y concursar. Sobre todo porque también a mí me atrae la idea de trabajar siempre con gente distinta", confesó Ariel Blasco, quien no es su primera vez en la Comedia Municipal. En 2013 también fue elegido para representar La felicidad, que luego cobró vida propia y hoy transita su quinto año en cartelera.

"Siempre me han gustado las temporadas largas. Me parece que hay algo que realmente termina de funcionar cuando enfrentás la obra con el público y ver qué es lo que se ve y cómo funciona. En ese sentido, me parece mucho más lindo mantenerla. Sobre todo si el grupo quiere seguir, ya que la Municipalidad presta la producción para que la obra se siga realizando", declaró Blasco esperanzado con que Pequeños círculos corra con la misma suerte.

Tras el 2016 sin Comedia Municipal debido a problemas presupuestarios, los actores se hicieron escuchar por parte de las autoridades del Municipio capitalino, quienes oyeron los reclamos y decidieron dar un paso atrás para que este espacio –único en su género, ya que no existe otro elenco de teatro oficial municipal ni provincial– no desaparezca.

"Me parece hermoso que no hayamos dejado morir la Comedia Municipal. Hubiese sido una picardía que se pierda. Es por eso que el sector saltó a fin del año pasado a defenderlo. No sólo es trabajo, sino también un espacio cultural que ya se había ganado el público. Todos los municipios deberían tener su propia Comedia", reflexionó Blasco.

El evento teatral regresa entonces con más fuerzas que nunca y por partida doble. Recordemos que desde de mayo se encuentra en cartelera la Comedia Municipal Itinerante con la obra 120 kilos de jazz, con la dirección de Pablo Longo, recorriendo diversos espacios no convencionales como plazas o centros comunitarios de los barrios de Capital.

"El proceso arrancó el año pasado. Fue una victoria hermosa en todo sentido. Haber ganado con Pequeños círculos y ocupar estos espacios. Más allá de que los proyectos los hayamos ganamos Pablo (Longo) y yo, el triunfo es de todo el sector. Es poder decir se hace, y no sólo la de este año sino también la que no se hizo en 2016", comentó feliz el director.

A su vez, la Comedia Municipal que desde hace 15 años sube a las tablas mendocinas, corre su fecha de presentaciones para estos meses de junio y julio, ya que en años anteriores la propuesta se realizaba en agosto y setiembre.

Esta decisión se tomó para que las funciones de la Comedia no se "pisen" con las fechas del Festival de Estrenos (también organizado por Capital) y el FAIT (Festival Andino Internacional de Teatro).





La obra del director y actor William Prociuk (38) cuenta la historia de Albert (en la piel del experimentado Rubén González Mayo), un reconocido escritor de best sellers con un oscuro pasado a cuestas, que está intentando escribir una obra que por fin lo libere de un hecho traumático del pasado.

Quizás sea el texto imposible, aquel con el que sueña todo escritor. Esa batalla, la de los recuerdos, la escritura, el amor, la muerte y los intentos por comprender los mecanismos de la ficción, es la que se libra en esta fascinante nueva obra de Albert.





Pequeños círculos contará con la presencia del destacado y reconocido actor y director mendocino Rubén González Mayo.

El artista pasó estos últimos 15 años de su vida radicado en San Juan. Allí se convirtió en un referente indiscutido de las tablas, mientras visitaba su tierra natal como puestista y director; hasta que en diciembre pasado volvió a Mendoza para quedarse. Y esta noche lo hará por completo: protagonizando la obra de la Comedia Municipal 2017. "Es la primera vez que hago un casting para participar en una obra de teatro y me encantó la experiencia. Además, en la obra hay actores de generaciones distintas y me gustó ese desafío", confesó Rubén. En su primera vez junto a Ariel Blasco, González Mayo confiesa la admiración que tiene hacia el joven actor y director mendocino: "Es uno de los directores jóvenes más intensos e interesantes que tiene Mendoza. Es un tipo que tiene mucha polenta y una visión muy clara de lo que quiere en cuanto a la obra y su punto de vista". González Mayo hará de Albert en la obra, un escritor exitoso que lucha contra su pasado. "Con mis características, daba el perfil para el personaje, y el texto me encantó. Un día nos cruzamos con Ariel (Blasco) y me dice: 'Menos mal que seguís teniendo el pelo largo y barba porque me parece que has quedado seleccionado. No te lo cortés'", recordó entre risas el fundador del elenco Sobretablas. Este no será su único proyecto durante el año. Ya en el rol de director, Rubén se encuentra trabajando en su próxima obra, que estrenará en setiembre. "Es un texto mío sobre una adaptación de Agamenón de Esquilo, El fragmentario. Ya estoy dirigiendo a algunos actores para la obra", adelantó sobre la pieza representativa del teatro griego en la que dirigirá a Celeste Álvarez, Marcelo Díaz, Darío Martínez y Andrea Simón, entre otros.





Para agendar

Cuándo: hoy, a las 22.

Durante junio y julio: sábados a las 22 y domingos a las 20 Dónde: teatro Quintanilla (subsuelo de la plaza Independencia, Ciudad) Entradas: Hoy, gratis. Luego, general $80; jubilados y estudiantes $50





Sobre "Pequeños círculos"González Mayo vuelve a su primer hogar