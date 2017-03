Bahiano en Mendoza: "El día que arme un vino, vendré más seguido"

Bahiano, el ex líder de Los Pericos, que ahora tiene 52 años, estuvo en Mendoza y fue el encargado de animar la tradicional Serenata a las Reinas, que se realiza cada año en Park Hyatt Mendoza tras la Vía Blanca. El evento, que es organizado por el Grupo Sancor Seguros, marcó el regreso del cantante a la provincia tras varios años de ausencia.

Desde 2004, año en que decidió dejar de manera repentina la banda de reggae que lo hizo famoso y de la que formó parte por 18 años, el músico editó cuatro discos de estudio,"BH+", "Nómade", "Rey Mago de las Nubes" y, el más reciente, "Celebremos", en 2015.



Además, condujo programas de radio y dos programas de televisión por la TV Pública. En la pantalla chica, tuvo la oportunidad de hacer shows televisivos grabados y en vivo, además de entrevistar a figuras de la música y del ámbito político.



En esta charla con Diario UNO, que tuvo lugar durante la prueba de sonido que hizo el músico en el patio interno del hotel cinco estrellas, se refirió a su paso por el Estado como secretario de Cultura de Escobar así como sus 30 años de carrera en la música y la eterna pregunta sobre el retorno de Los Pericos.

bahiano hyatt 00.jpg Foto: gentileza Hyatt

-¿Cómo son tus shows solistas?

-Son bastante equilibrados, hay bastante de lo clásico, pero también mucho de mis 12 años como solista que, sumados a los 18 años que estuve en la banda, son 30 como artista y los estoy festejando ahora.

-En 2015 editaste tu último disco solista, que se llama "Celebremos". ¿Hay planes de volver al estudio?

-Todavía no tomé una decisión sobre cómo festejar estos 30 años con la música. No sé si hacer un recital y grabarlo en vivo o si grabar un disco conmemorativo. Me está gustando mucho lo minimalista últimamente. Es decir, no presentarme con una banda completa sino con un grupo más chico o solamente con un guitarrista. Lo bueno es que tengo opciones y repertorio suficiente para elegir.

-¿Te imaginás pasar 30 años más cantando?

-Sí, ¿por qué no? Con algunos problemitas, quizás (risas). Yo pude haber hecho más televisión, también fui secretario de Cultura de Escobar (Buenos Aires), pero el escenario es mi pasión. De hecho, dejé la parte de funcionario porque sentía que no era el espacio. Pensé que era un buen momento para generar cosas, pero después me di cuenta de que no lo era. Preferí volver al fuego, que es la música y siempre está encendida. Además, es donde mejor me conecto con todos.

bahiano 00.jpg Foto: Selva Florencia Manzur / Diario UNO

-El mes que viene, vas a tocar en Estados Unidos, ¿cómo es tu relación con el exterior?

-Nunca dejé de viajar. Son públicos que también quieren escuchar un poco de todo. Es gente que, quizás seguía a Los Pericos y que ahora tiene cierta edad y quieren volver a escuchar esas canciones. Incluso, hay gente que después de esa etapa, dejó de escuchar música porque se dedicó a vivir sus vidas, pero se conectan con esos momentos concretos del show. Son gente que es satélite de sus propios países. Voy con un setlist equilibrado porque sé que me conocen por mi veta solista, pero también por la etapa anterior.

-Hiciste dos programas de televisión que tuvieron muchas repercusión. El último se llamó "Una tarde cualquiera" y se emitió por la TV Pública. ¿Hay posibilidades de que vuelva?

-No creo, porque fue un programa que tenía un lado bueno y un lado extraño. También era un momento extraño para la Argentina. Había gente a la que le gustaba, por las posibilidades que les daba a los chicos, que hoy no tienen ni espacio ni voz en los medios. Por otro lado, había gente que defenestraba el programa porque los chicos hablaban de actualidad y se pensaba que había una cierta bajada de línea editorial y nada que ver. No había guion.

-¿Qué opinás del presente del reggae en Argentina?

-Creo que hubo un crecimiento muy importante de bandas del género en el último tiempo, pero tampoco hablamos de un espacio en el que hay lugar para muchas más. Son contadas las agrupaciones que tienen éxito y se mantienen. Ya si lográs eso, es un desafío enorme. Hay mucho talento, pero está en el underground. Hay un derrame muy importante de artistas pasatistas a nivel masivo, que hacen una música que tiene siempre la misma temática y la misma rítmica. Es decir, hay un derrame muy alto de música que no tiene tan buena calidad.

-A pesar de la democratización de la información, ¿es más difícil para las bandas llegar a las radios y los medios en general?

-Hay muchas bandas de reggae que están tímidamente saliendo, pero lamentablemente hay escasos lugares para que toquen, muchas veces se les cobra para tocar y se les complica por estos motivos y otros. Antes, la torta tenía ocho porciones y ahora, debe tener como 60 porciones o 100. Además, se monopolizó el management y una sola persona maneja 20 festivales, y se termina dando una puja que no debería existir.

-Siempre te preguntan si Los Pericos van a volver y vos nunca te has cerrado a que eso pase...

-Sí, yo quiero que algún día se termine esa pregunta.

-¿Seguís en contacto con alguno de los miembros de la banda?

-No. Me he cruzado con alguno y nos hemos saludado, pero más que eso, no. Mi Norte pasa hoy por otros lugares. Además, si es solo por juntarnos, que alguien saque una foto y yo esté cantando las canciones de antes, bueno... Yo esas canciones las hago igual y con la voz original.

-Los Pericos vienen todo el tiempo a Mendoza porque Juanchi Baleirón tiene dos vinos mendocinos...

-Bueno, tiene que ver con eso. El día que arme un vino, vendré más seguido.

-Todo el mundo te conoce como Bahiano, pero ¿alguien te sigue llamando por tu nombre verdadero: Fernando?

-Sí, mi mujer. Me dice Negro, Fer y Fernando. Pero Fernando lo usa cuando me porto mal.