Carrió: "No me siento bien de salud, no creo poder sostener una campaña"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que no se siente "bien de salud" por lo que no cree que pueda "sostener una campaña electoral", si bien no descartó la posibilidad de ser candidata a legisladora nacional.



"La decisión sobre mi persona va a ser tomada entre el presidente Mauricio Macri y yo. Pero hoy no me siento bien de salud, no creo que pueda sostener una campaña", dijo Carrió.



En declaraciones al diario La Nación, la diputada no descartó de todos modos convertirse en candidata al agregar: "A lo mejor Dios después me da la fuerza".



Según explicó, el motivo del malestar que sufre radica principalmente en el estrés que, según la líder de la Coalición Cívica, acumula "hace más de 20 años".



Carrió desestimó por otra parte que la expresidenta Cristina Kirchner vaya a lanzarse como candidata en la provincia de Buenos Aires.



"No creo que se arriesgue en la política. A lo mejor sí en Santa Cruz, pero creo que su vida personal está decidida. El daño que se hizo a sí misma y a sus hijos, eso no se cambia", dijo.



La diputada consideró además que si el oficialismo logra una victoria en las elecciones legislativas eso significaría "un marco de previsibilidad" y una "estabilización de la República".



En ese contexto, Carrió dijo que mantiene una relación de "cariño" con el presidente Mauricio Macri.

"Nuestra relación es personal, de sinceridad. Él escucha y creo que el cariño es mutuo. Yo quiero que sea un gran presidente republicano", afirmó la diputada.



Por otra parte afirmó: "Es muy difícil ser hijo de Franco Macri. A mí Franco me asustaba. Él (Macri) era hijo de un padre rico muy cuestionado y optó por ser él mismo, y yo soy redentorista. Yo le creo a Macri".



"Si tiene que elegir entre el padre y yo, Macri se va a quedar conmigo, porque quiere ser un gran presidente", agregó la diputada.