Sueño de Reinas: ilusiones soberanas en el camino hacia la corona

Por 6º año consecutivo, los mendocinos tendrán la posibilidad de ver y conocer más a las soberanas departamentales, que aspiran a convertirse en la nueva Reina Nacional de la Vendimia , en una nueva edición de Sueño de Reinas, programa que ya se ha convertido en parte del cronograma vendimial y que se verá este jueves por la tarde por El Siete , con la conducción de Gisela Campos.





Nuevamente el teatro Independencia será el ámbito propicio para que cada una de las bellas representantes puedan expresar cuáles son esos sueños.





"Hacemos hincapié en lo que cada una espera poder realizar si llega a convertirse en la embajadora de Mendoza en la Fiesta Nacional de la Vendimia ", explica Gisela, que con la experiencia de haber sido Virreina, sabe sondear en las expectativas, los sentimientos y los nervios lógicos de las candidatas departamentales.





–Vuelven a tener como escenario el teatro Independencia, un espacio ideal...

–Sí, por segunda vez luego de haber hecho el programa en grandes hoteles. El teatro le aporta un contexto bien nuestro, en el cual se entrelazan la Vendimia y el arte.





–¿Tu experiencia como reina te ha ayudado a conectar mejor con las inquietudes de las soberanas?

–Sí, totalmente. Al haber estado en ese lugar entendés la situación de nervios, las dudas, las presiones que las chicas tienen, sobre todo en esta última instancia, donde todos los ojos están puestos en ellas, donde la gente opina. Por eso, trato –cuando estoy con ellas– de entenderlas y acompañarlas, para que puedan realmente mostrarse como son.





gisela-3.jpg Gisela Campos está cada día más linda. Horacio Altamirano / Diario UNO.





–La presión ahora debe ser mayor, porque este año el público va a poder votar...

–Sí, por eso es importante que la gente las pueda ver tal cual son. Haber caminado en sus zapatos te sirve para poder abordarlas, qué decirles y por eso la experiencia me sirve de mucho. Y espero que la gente las acompañe con el mayor cariño y discreción hacia todas.





–¿Qué te acordás de esos días en que eras soberana de Maipú, antes de ser Virreina Nacional en 2005?

–Me acuerdo de haberlo disfrutado mucho. Tenía 22 años y creo que ahora, al tener la posibilidad de presentarse chicas un poco más grandes, lo pueden abordar un poco mejor, las situaciones no te afectan tanto como cuando sos más chica, que te afecta más estar alejada de tu familia, las opiniones de la gente, las encuestas, que son factores que van sensibilizando. Lo más desgastante fue la gran actividad que tuvimos, pero disfruté sinceramente todo.





–¿Ese contacto con la gente en tu rol de Virreina te sirvió para tu carrera como comunicadora?

–Yo quería ser parte de los medios, era una intuición que tenía y que finalmente dio sus frutos, porque después de terminada la Vendimia ya me habían convocado para hacer televisión, es decir que en mí algo innato había porque no me atemorizaba la cámara, al contrario, lo disfrutaba.





Cuándo: a las 18 Dónde: por la pantalla de El Siete (señal 1007 de Supercanal Digital) Conducción Gisela Campos