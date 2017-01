Este miércoles, en Desayuno Americano, El Polaco reconoció su romance con Silvina Luna, compañera de elenco en Abracadabra: "Nos estamos conociendo. Todavía esto no tiene ningún título. ¿Si es un amor de verano? Ni idea, que sea lo que Dios quiera".



Luego, la rosarina, ratificó las palabras del rubio: "Sí. Estamos bien, pasando una linda temporada, con mucho éxito, y nos llevamos bien con los compañeros. Estamos pasando un buen verano con la obra", contó.



Pero a la que no le cayó nada bien la relación entre el artista tropical y la actriz, fue a Valeria Aquino, ex del rubio.



Que gran karma son los ex", arrancó en Twitter.



Y luego agregó: "¿Silicona o un buen cerebro? Me estoy cansando un poquito de todo. Si hablás, sos una hija de p..., si no hablas, también lo sos. En fin. Si vas a llamar a cualquier hora e interrumpir con sus altibajos mejor que busque un (emoji de un gato). Así lo entretiene".