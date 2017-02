Confesión de El Polaco: "Estoy enamorado de Silvina"

Ya blanqueado el amor entre ambos desde hace semanas, El Polaco parece haber dado un paso más en su relación con Silvina Luna. Mano a mano con Intrusos, el cantante no solo reconoció que atraviesa un gran momento con su compañera de teatro, sino que confesó estar enamorado.





"Sí, estoy enamorado. Hoy me siento bien. El amor es ser feliz, estar bien, estar contento. Cuando me separé de Vale (Valeria Aquino, su última pareja), tuvimos un montón de idas y vueltas. Conocía a chicas, pero estaba un día y no las quería ver más. Como que no te enganchás, no sé cómo explicarte. Y esta vez me enganché", admitió.





A la hora de explicar qué fue lo que lo conquistó, El Polaco remarcó que Silvina llegó "en el momento justo, indicado, a la hora indicada. Se dieron un montón de cosas lindas y la verdad es que estamos bien, estamos contentos".





"Tiene un corazón gigante, es muy sensible. Es del mismo signo y hay muchas cosas que son muy parecidas", agregó el cantante, quien relativizó el hecho de ser considerado el "chico del verano" a partir de este romance con la modelo y DJ.





Por su parte, la flamante novia del rubio también dialogó en Intrusos. Y aunque con otras palabras, dejó traslucir que el sentimiento es mutuo. "Estamos bien, estamos contentos", afirmó, al tiempo que no descartó pasar unas vacaciones juntos.