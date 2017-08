A media hora en auto del centro de Mendoza, funciona un pequeño multimedio como no hay otro en el país: la radio y televisión de los condenados de Almafuerte, con la conducción y servicio de prensa de los propios presos y con temáticas de su interés.



El proyecto surgió en 2011 de la mano de la docente Ana Escobar debido a la demanda de los presos por realizar actividades de taller y educativas.



En él trabajan 50 internos seleccionados por los proyectos que presentan, sin que se tenga en cuenta el tipo de condena que purga.

Los programas tratan temas tan variados como noticias del deporte, la realidad del barrio o temas de interés general.

"Sólo necesitan saber leer y escribir", definió Escobar. "Después afinamos el tema del lenguaje para que no sea tumbero y no digan malas palabras", agregó.



Los coloridos estudios, con paredes rojas y verdes bien cuidadas, donde funcionan el canal 3 Almafuertv y la radio Aires de Cacheuta, están dentro del área de Promoción Cultural Almafuerte, en Luján de Cuyo.



"Estos medios son utilizados como herramientas de tratamiento para la reinserción social de las personas privadas de libertad", explicó la docente.



Agregó que no existen registros en otras unidades carcelarias del país que tengan un canal de televisión manejado por los internos



"Ellos son los encargados del proceso que va desde la preproducción y producción, hasta la edición, operación, filmación e iluminación. Todo está realizado con acompañamiento del personal del área de Promoción Cultural." contó Escobar





