Y le llegó el día a De Vido

El diputado nacional y ex ministro de Planificación K Julio De Vido quedó detenido tras perder los fueros parlamentarios que le otorgaban inmunidad en una sesión realizada en la Cámara Baja. Era la segunda vez que el ex funcionario se sometía a esta instancia, pero en esta oportunidad el pedido llegó de la mano de la Justicia y no del oficialismo como ocurrió en julio pasado, cuando se intentó desplazarlo por "inhabilidad moral" por los casos de corrupción y mal desempeño.





Quizás por ello la votación haya sido contundente: 176 legisladores se pronunciaron a favor de desaforarlo (entre ellos seis integrantes del bloque del Frente para la Victoria), ninguno en contra y se registró sólo una abstención.





Lo lamentable fue el show mediático que se montó desde temprano en la casa de De Vido, donde supuestamente se encontraba a la espera de su detención. Incluso se mandó a la Gendarmería, que ingresó y salió del departamento sin la persona que buscaban. Mientras esto sucedía, el legislador justicialista se dirigía por sus propios medios a los tribunales de Comodoro Py con sus dos abogados. Allí se negó a declarar. Luego fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza para realizarle un chequeo médico ya que es insulinodependiente. Allí estaba detenido hasta que los médicos determinen si puede ser trasladado a la cárcel.





Todas estas imágenes fueron transmitidas minuto a minuto por los canales de televisión y por supuesto las redes sociales estallaron con memes y todo tipo de comentarios, remarcando la famosa grieta que muchos se encargan de ampliar con sus acciones.









Lo cierto es que el propio De Vido chicaneó, al entrar a tribunales, a la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien pidió que le enviaran champán para festejar. Lilita tardó apenas tres minutos en contestarle por Twitter: "Que no me manden, porque no tomo alcohol". La referente de Cambiemos acompañó el mensaje con una foto de ella sonriendo y con los brazos abiertos. "Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia", subrayó en otro tuit.





Quien también se sumó a esta clase de mensajes fue el diputado nacional mendocino Luis Petri, reelecto este domingo. "Bienvenido al club del casco y el chaleco", tuiteó. Quizás como legislador debería pedir que De Vido sea juzgado como corresponde y que vaya preso si así lo determina la Justicia. Ya se dio un paso importante con el desafuero, ya que es la primera vez en la historia de la democracia que se avanza en ese sentido en el Congreso.