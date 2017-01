Traduzcamos "Ecoparque"

Pocas decisiones políticas se han presentado con tantas complicaciones como la de cerrar el zoo de Mendoza para convertirlo en un Ecoparque.





Siempre dio la impresión de que eliminar el zoológico no fue una decisión nacida de la propia gestión política, sino que fue una imposición de la realidad, sobre todo, a través de la presión de organizaciones ambientalistas.





Y que, además, lo del Ecoparque es un trabajo en construcción del que aún no se tienen muchas definiciones concretas.





En ese sentido y si bien el ciudadano común comulga en líneas generales con las nuevas tendencias de desalentar el uso de los animales para el exhibicionismo, en particular de los que no tienen que ver con nuestro ambiente, por ejemplo, los osos polares, ese mismo ciudadano no ha tenido aún una respuesta concreta, informativa, de lo que tendrá de ahora en más en las laderas del Cerro de la Gloria.





La ley de creación del Ecoparque fue aprobada hacia fines del reciente diciembre por la Legislatura y según dicen los funcionarios de Ambiente, va a permitir agilizar las modificaciones que se deban hacer.





Por lo pronto, ya se ha decidido que, al contrario de lo que se anunció hace unos meses, no habrá remate ni venta de animales.





Los animales exóticos serán derivados a los llamados santuarios y a las reservas, en tanto que el resto de la fauna que no sea autóctona se empezará a trasladar sin tener que seguir el proceso administrativo engorroso que exigía la ley anterior.





Nos queda ahora a los mendocinos empezar a traducir lo que nos vayan informando. Es que los técnicos suelen utilizar palabras rimbombantes como sustentabilidad, biodiversidad o reconversiones que esconden, para el lego, mucho más de lo que aclaran.





Digamos entonces que será un espacio educativo que en un futuro contará con salas de realidad virtual para explicar la vida animal y, además, con cines 3D. Que respeto y conservación del ambiente y de los animales figuran como centro del Ecoparque. Y que conservará su función de paseo. Veremos.