Totalmente desmedido

La detención de una mujer durante 7 horas en una comisaría de Las Heras por no pagar el pasaje de micro destapó la falta de puestos de recarga de la Red Bus. Más allá de esta falencia y de que ella dice lo contrario, el Gobierno de Mendoza aclaró que no hay ninguna excepción para que el pasajero viaje sin la constancia de pago de su viaje, o sea la tarjeta, porque las unidades ya no emiten boletos como antes. El artículo 111 inciso 2 del Código de Faltas es claro en caso de incumplimientos.