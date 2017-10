Renovación muy necesaria

Casi el 80% de los senadores y diputados provinciales electos el domingo nunca ocupó cargos en la Casa de las Leyes de Mendoza





El dato es auspicioso, tomando en cuenta el descrédito que la clase política ha sabido ganarse entre la población. Que haya nombres nuevos, algunos absolutamente desconocidos en muchos casos, genera una expectativa importante.





Sabido es que no se debe generalizar. O sea: el clásico no hay que meter a todos en la misma bolsa cabe aquí también. Pero es que, salvedades al margen, los políticos argentinos no gozan de mucho prestigio, por no decir directamente que carecen de él.





Por eso es válido que aparezca sangre nueva, expresión utilizada por este diario para titular la nota publicada al día siguiente de las elecciones en la que se cuenta sobre esta importante renovación que veremos a partir de mayo, cuando asumen los nuevos legisladores.





Son por lo menos 25 los que harán su estreno en el Poder Legislativo. Para el común de la gente son desconocidos, aunque la mayoría de ellos tenga alguna trayectoria militante en sus distintos partidos o movimientos.





De los 37 que resultaron electos el domingo sólo 9 renuevan sus cargos, es decir poco más del 30 por ciento. Es saludable. Y no sólo del Partido Intransigente de José Luis Ramón son las caras nuevas. También aportarán renovación el oficialismo de Cambia Mendoza, el justicialismo y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.





Las cuatro fuerzas con representación parlamentaria tendrán desde mayo novedades importantes en sus bancadas. Todos los nuevos estarán entonces ante la gran posibilidad de afrontar la tarea legislativa sin los viejos vicios de la política. Ese es el reto: dejar atrás el chicaneo barato, recuperar la credibilidad, ganarse la confianza o, mejor aún, responder a la confianza de quienes los votaron y, en definitiva, trabajar. Trabajar no para beneficio propio, sino de la comunidad, que es la que los llevó a ocupar el lugar que detentarán desde el quinto mes del año próximo.





Que los nombres nuevos ocupen espacios en los medios por sus iniciativas, por sus debates bien fundamentados, por no levantar la mano porque se les ordena sino por convicción sería lo ideal. Faltan todavía 7 meses.





A prepararse.