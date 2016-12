¿Habrá "heridos cero"?

Con la frialdad de los números, se podría decir que esta Navidad muestra una tendencia en baja en cuanto a los afectados por pirotecnia.





¿Es un dato alentador? Sí, pero aunque haya un solo herido eso revelaría que seguimos sin entender que una celebración de estas características no debe estar siempre asociada a que alguien termine lastimado.





Con campaña de concientización o sin ellas, la actitud generalizada es la de sumarse al festejo con los más variados artilugios piroctécnicos sin medir las consecuencias.





De no ser así, los medios de comunicación no tendríamos como agenda "obligada" en cada fiesta de fin de año el tener que salir en busca de las estadísticas de heridos y de las historias que confirman que la euforia supera el cuidado más elemental de la integridad física.





Sin duda, que esas cifras de heridos sigan en baja es positivo y dan una señal de que en muchos hogares hay un cambio sustancial respecto de cómo celebrar con alegría, sin necesidad de correr riesgos.





Otro lamentable capítulo que se desprende de estas festividades es el de los accidentes viales.





Todavía se sigue pensando que manejar con unas copas encima no es tan grave.





Esto lo prueba que aún se esté discutiendo una ley para agravar las penas para aquellos que matan al volante habiendo consumido alcohol.





En otros países, el solo hecho de conducir alcoholizado es pasaporte seguro a la cárcel. Sin medias tintas ni coimas posibles.





¿Mano dura? No, simplemente aplicar el sentido común y tener un poco de empatía con los demás. Como planteaba una simple y contundente campaña pública: "Si tomás, no manejés". No parece tan difícil, pero aún lo es.





De cualquiera de las formas aquí mencionadas, sea por el uso y abuso de la piroctenia o por manejar irresponsablemente, nada justifica dañarnos a nosotros mismos o al resto, cuando existen opciones "saludables" en todos los casos.





Ojalá el año próximo estemos destacando en este espacio que por primera vez la noticia de tapa fue que no hubo víctimas. Heridos: cero.





Es decir, el festejo fue para todos.