Vaquié agradeció al personal del Nación en su carta de renuncia

"Sí, me voy del BNA" fueron las únicas cinco palabras que dijo Enrique Vaquié , el mendocino que hasta el lunes fue vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y que podría pasar a ocupar un lugar junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Los cambios poselectorales llegaron más rápido de lo esperado y Javier González Fraga, director de la institución, decidió remover de sus puestos también a Luis María Ribaya, vicepresidente segundo, y a Alejandro Henke, uno de los 10 directores del banco.

Vaquié había sido nombrado oficialmente vicepresidente del BNA a partir del 15 de marzo de este año y el decreto con la oficialización fue publicado el 6 de abril. Duró siete meses en el cargo. Para acceder al banco, renunció como "superministro" de Economía, Infraestructura y Energía, función que había asumido al renunciar, a su vez, a su banca como diputado nacional para la que había sido elegido en 2015.

"¿Cuándo no he hablado", le dijo a un periodista Enrique Vaquié en una de sus últimas visitas como vicepresidente del Nación en Mendoza, en la Cumbre del Mercosur . Fiel a su estilo, aun en medio de la tormenta de su desvinculación, respondió a los mensajes con el respeto y el buen trato que lo caracterizan y dijo que no quería hablar.