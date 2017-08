Una cadena de supermercados congeló sus precios hasta 2018

La cadena de hipermercados Carrefour tomó una fuerte decisión sobre sus productos. La compañía de origen francés, lanzó un campaña denominada "Precios Corajudos" en la que congelará el precio de sus artículos marca Carrefour. "En el logo de Carrefour hay una C que no todos ven. Y esa, es la C de Compromiso. Un Compromiso de precios que hicimos con vos hace 35 años y que hoy queremos honrar más que nunca", expresó la empresa en un comunicado.





El hipermercado cuenta con 1300 productos de su factoría. Hasta enero de 2018 sus productos "tendrán el Coraje que se necesita para no aumentar ni un centavo, pase lo que pase" afirma la empresa. Las góndolas de todos los Hiper, Market y Express del país formarán parte de esta nueva campaña.





"Inflación, te vamos a desinflar a precios", cierra la solicitada de Carrefour publicada en diarios impresosde todo el país.





A continuación el comunicado completo

En el logo de Carrefour hay una C que no todos ven. Y esa, es la C de Compromiso. Un Compromiso de precios que hicimos con vos hace 35 años y que hoy queremos honrar más que nunca. Es por eso que decidimos que esa C de Compromiso, ahora sea también la C de Coraje.





¿Por qué? Porque vamos a mantener por 6 meses los precios de lo que más nos enorgullece y realmente está en nuestras manos: los productos marca Carrefour. ¡Sí, nuestros productos! Esos que hacemos con la mejor calidad, tendrán el Coraje que se necesita para no aumentar ni un centavo, pase lo que pase. Por eso los bautizamos "Precios Corajudos".





Y son 1300, para 1300 productos marca Carrefour. Precios que no tienen miedo de mostrarse en un cartel pintado en la medianera de un edificio. Precios que no se asustan si una señora se pone los anteojos de ver de cerca para mirarlos en detalle. Precios Corajudos que van a estar ahí, custodiando las góndolas de todos los Hiper, Market y Express del país.





Y que se van a mantener así hasta enero de 2018, firmes e hidalgos, justo debajo de unos hisopos, una lata de atún, un paquete de fideos moñitos y otros 1297 productos marca Carrefour. Inflación, te vamos a desinflar a precios.