Todesca afirmó que la inflación se está estabilizando y que la meta de 17% para 2017 es "bastante realista"

El titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Jorge Todesca, sostuvo que se "va generando un clima de estabilización" en el índice de precios al consumidor y calificó de "bastante realista" la meta inflacionaria del 17% propuesta por el Ministerio de Hacienda y Finanzas para el año que viene.



Según el titular del organismo, la meta inflacionaria del 17% para el 2017, tal como lo previó el Ministerio de Hacienda y Finanzas y fue proyectado en la aprobada Ley del presupuesto 2017, es "bastante realista".



"Hay una tendencia a la baja de inflación, que quizás no es tan rápida como queremos, pero estos fenómenos son realmente lentos salvo que se haga un programa de ajuste muy tremendo con una caída muy grande de la economía, lo que haría bajar la inflación. El principal factor es que se va generando un clima de estabilización", declaró Todesca a Radio Belgrano.



El jueves pasado el organismo publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida), el cual subió en noviembre 1,6% respecto a octubre, impulsado principalmente por el incremento de 1,9% en los rubros Alimentos y Bebidas; y 2,6% en Equipamiento para el Hogar.



En paralelo, el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT estimó que la inflación subió 2,16% en noviembre respecto a octubre, por encima de lo publicado por el organismo oficial.



A su vez, según los datos del último relevamiento de la entidad gremial, en los últimos doce meses la inflación acumula 42,31%.



En relación a la caída en la actividad económica, Todesca explicó: "no hay un análisis exacto que permita plantear cuál es la incidencia de uno y otro factor", pero reconoció que "la economía tiene una caída, tanto en la construcción como en la industria, por mencionar dos sectores importantes".



"Hay una baja en los alimentos, pasamos de un promedio de un 2% a 1,5%, lo cual es muy poco, pero si la tendencia sigue así, sería muy importante, porque los alimentos en el índice de precios al consumidor pesan un 37%", explicó.



En cuanto a la meta inflacionaria de 17% propuesta por el Gobierno nacional para el año que viene, Todesca consideró que "los índices que vamos viendo apoyarían esta proyección de inflación del Ministerio de Economía, la cual es bastante realista".



Agregó que "Argentina se encuentra con una inflación alta desde 2007 y hasta 2015 nadie se ocupó de ella. Ésta representó a lo largo de esos años un 900% promedio. No es un problema tan fácil de corregir".



"Estamos hablando de un cambio de tendencia muy fuerte, si observamos las cifras del organismo que conduzco", señaló Todesca a la vez que enfatizó que el Indec "no se dedica a hacer proyecciones sobre el futuro".



Por último, remarcó que "en la cuestión fiscal, el Gobierno no quiere este déficit y la administración anterior lo tomaba como algo inocuo o positivo. Aunque la actual lo vea como algo negativo, no tiene todas las herramientas en el corto plazo como para corregirlo".