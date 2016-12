Según Todesca, "hay que tener un poco de paciencia" para que baje la inflación

El director del INDEC, Jorge Todesca, consideró este viernes que es necesario "tener un poco de paciencia" para que baje la inflación, aunque estimó que es "razonable" que el índice de precios se ubique entre el 17 y el 20% el año que viene.



Para el Banco Central, la inflación de 2017 se ubicaría entre esos porcentajes: Todesca evaluó que es"viable si miro los números y cómo se va estabilizando la situación. Es razonable" alcanzar esa meta.



El funcionario aclaró que "con la inflación lamentablemente hay que tener un poco de paciencia, porque es difícil ir bajándola, sobre todo porque nuestro país tiene muchas estructuras de mercado con poca competencia".



En declaraciones a radio Continental, Todesca resaltó que "la tendencia es a la baja de la inflación. No estamos teniendo picos, fuera de cuando tenemos aumentos de tarifas".



Por ese motivo, estimó que "con los indicadores actuales, es posible lograr esa meta" de una inflación que no supere el 20% el año próximo, menos de la mitad que el actual.



El jefe del INDEC puntualizó, además, que la suba de precios en alimentos "se estaba ubicando en 2% y ahora está en 1,5 ó 1,6%. "esperamos que esta tendencia se consolide, porque representan el 36% del índice" inflacionario.



Ayer, el INDEC reveló que la inflación de noviembre fue del 1,6%, por debajo de la medición de las consultoras privadas y de la CGT.



El rubro Equipamiento y Mantenimiento del Hogar creció 2,6% por la suba en tarifas de gas y el de Alimentos y Bebidas -que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos- creció 1,9%.



En tanto, los precios mayoristas crecieron en noviembre un 1,1%. Por otra parte, Todesca reconoció que "hay un déficit fiscal importante, pero la política económica apunta a bajarlo, algo que no sucedía con el Gobierno anterior, al que no le importaba este tema".