Qué planean para lanzar los juguetes de "The Last Jedi"

Walt Disney Co y grandes cadenas minoristas lanzarán los juguetes de "The Last Jedi", la nueva película de la saga "La Guerra de las Galaxias", en un evento en la medianoche del 1 de septiembre, semanas antes del estreno del filme, dijeron ejecutivos de la compañía a Reuters.





El encuentro de marketing, bautizado "Force Friday II", es una secuela del que Disney usó para generar expectativa por los juguetes relacionados con la película del 2015 Star Wars "El Despertar de la Fuerza".





Los productos de "La Guerra de las Galaxias" fueron una gran contribución para el éxito financiero de la reanudación de la saga. Robots BB-8, sables láser y otros juguetes de la franquicia fueron los más vendidos de la industria en Estados Unidos en 2015 y 2016, con ventas por 1.500 millones de dólares para los dos años, según la firma de investigación NPD.





Lego, Hasbro y otros fabricantes lanzarán los primeros juguetes, libros y otros productos de "The Last Jedi" en minoristas como Wal-Mart Stores Inc, Target, Toys R Us, Kohl's, Amazon.com Inc y Disney Stores.





Disney incorporará nueva tecnología a los productos de "The Last Jedi" como lo hizo con el popular androide BB-8, dijo James Pitaro, presidente de Disney Consumer Products and Interactive Media. Los artículos incluirán personajes de la saga como Rey y Finn, y algunos nuevos, y abarcarán una amplia gama de categorías para seguidores de ambos sexos, añadió.





"The Last Jedi", la octava entrega de la saga que comenzó en 1977, se estrenará el 15 de diciembre. Los juguetes llegan usualmente a las tiendas entre cuatro y seis semanas antes del lanzamiento de la película.





Disney compró la franquicia a Lucasfilm en 2012 por 4.000 millones de dólares y la relanzó con "El Despertar de la Fuerza".





Esa película generó ganancias operativas trimestrales récord para Disney por los ingresos por licencias, y se convirtió en el tercer filme más taquillero de la historia con una recaudación global de 2.000 millones de dólares. En 2016 Disney estrenó "Rogue One", un filme derivado de la saga.