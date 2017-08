¿Qué hago con mis ahorros para cubrirme de la inflación?

Tengo unos ahorros de una herencia, cobré un juicio, vendí mi auto, mi terreno, mi finca, me divorcié y me tocó una parte de dinero, etc., son algunas variantes posibles en las que nos encontramos con cierta cantidad de dinero, mucho o poco, pero que en realidad, no sabemos qué hacer con él.





El Gobierno espera un dólar futuro a diciembre de $18,5 por lo tanto los ahorristas por lo general se refugian en la divisa. Mi objetivo es hacerte entender que hay varias alternativas a tener en cuenta para cubrirte de la inflación e inclusive ganarle.





La inflación acumulada de enero a julio es 13.8%, lo cual indica una tendencia a la baja con respecto al 2016, y la inflación esperada para 2017 es entre 21% y 23%. Otro dato relevante, es el tipo de cambio que se ubica en torno a los $18 promedio y como expliqué en artículos anteriores la forma de proyectarlo, debería estar aproximadamente entre $18,50 o $19,50 a finales de diciembre de 2017, lo cual nos indica que Argentina sigue con un dólar muy barato.





Alternativas más comunes adoptadas por los argentinos:

Plazo Fijo en pesos con proyecciones del Gobierno: A una tasa del 17% anual, con una inversión de $100.000, obtendrías un 17% anual medido en pesos, lo que en dólares, al tipo de cambio esperado, equivaldría a un 7,7%.

Plazo Fijo en pesos con proyecciones de dólar dependiendo de Base Monetaria y Reservas a $21. La rentabilidad en pesos es la misma que la anterior, un 17%, pero como el tipo de cambio sube más que lo esperado, el rendimiento en dólares es 2%. Esto muestra que cuando invertimos en pesos, el mayor riesgo que asumimos es el tipo de cambio. Cuando la devaluación se da por encima de lo que esperamos y de lo que espera el mercado, y supera la tasa de rentabilidad en pesos, perdemos dinero.

Compra de dólares y guardarlos bajo el colchón: La alternativa más común adoptada por el público. Con el dólar esperado a diciembre de 19.5, obtenemos una rentabilidad en pesos de 8,3% en 4 meses.





Hasta ahora la alternativa 3 es la única que cubre la inflación esperada del 21%. Analicemos las siguientes:

Licitación de Lebac: Las Lebac son Letras del Banco Central, en definitiva son bonos de deuda en pesos, las cuales pueden licitarse el tercer martes de cada mes, lo podés hacer por medio de un banco, bróker o profesional especializado. Estos bonos son emitidos para captar la mayor cantidad de dinero en manos del público, y de esa manera reducir el stock de Base Monetaria, que es el circulante de billetes, y de esa manera reducir la inflación. Este instrumento financiero desde hace un año viene rindiendo unos jugosos intereses, donde actualmente en la última licitación pagaron casi un 27% a 28 días, incluso a mediados del 2016 llegaron a pagar un 40%.

Como observamos, no sólo obtenemos un rendimiento mayor a la inflación, 26% contra 21%, sino que obtenemos un 9% más que un plazo fijo. Esta es una muy buena alternativa de inversión, segura y fácil de realizar.

Bonos Discount: Los bonos de deuda en dólares, como son por ejemplo los DICA (Bonos Discount U$S), que actualmente poseen una tasa de retorno de casi el 9% anual en dólares, obteniendo un 5% más que un plazo fijo en dólares. En este caso podemos ver el rendimiento de un bono en dólares con una tasa del 9% y a un tipo de cambio esperado de $18.5, el cual, arroja una tasa de retorno anual en pesos del 18%, y a un tipo de cambio proyectado, teniendo en cuenta la Base Monetaria proyectada y las Reservas, de $22, obtenemos una tasa de rendimiento anual aproximada de 78%.





Espero que este artículo no haya solucionado tu vida, pero que al menos ayude a que sepas que poseés otras alternativas de inversión. "Si quieres ser rico no aprendas solamente cómo se gana, sino también como se invierte" (Benjamin Franklin).