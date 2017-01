Trazadas las coordenadas económicas para este año por el Gobierno nacional y analizando el clima general del país, se pueden evaluar cuáles serán las mejores opciones disponibles para invertir los ahorros en este año que recién comienza.





Se espera que la inflación ronde el 20% en promedio, una estimación mucho más ventajosa que el 35% o 40% con el que cerró el 2016.





La administración de Mauricio Macri fue un poco más optimista y prevé cerrar el año con una inflación del 17%. Pero las estimaciones privadas hablan de una inflación cercana al 23%. Esta es la variable fundamental que hay que tener en cuenta para definir qué hacer con los ahorros. El objetivo es elegir una alternativa que le gane a la inflación o que al menos le empate.





Tampoco se visualiza una marcada volatilidad en el clima político que pueda repercutir en la economía, más allá de las elecciones legislativas. Por eso no se espera una devaluación importante o medidas de ese estilo. Es decir, todos los analistas sostienen que el dólar se mantendrá estable, por lo tanto si bien es la opción estrella, por la seguridad que representa, no será tan rentable porque no se esperan grandes sacudones en su cotización.





Ahora ya se pueden comprar dólares en efectivo sin límite

Mediante una resolución del Banco Central de la República Argentina ya se pueden comprar dólares en efectivo sin límite. Hasta ahora estaba vigente un tope de U$S2.500 mensuales.

En la actualidad, una persona podrá ir a cualquier entidad bancaria y no sólo a aquella en la que es cliente para poder comprar divisas sin necesidad de hacer una transferencia. Así, volverá a tener sentido la comparación de pizarras para ver quién tiene el mejor precio, que puede diferir bastante. La novedad es que no se necesitará más el engorroso trámite de la transferencia bancaria, por lo cual muchos bancos vendían dólares sólo a sus clientes.