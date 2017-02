Por el feriado largo de carnaval, se movilizó más gente por el país, pero gastó menos que el año pasado

Durante el primer fin de semana largo del año, viajaron 2.150.000 personas por el país, un 4,9% más que el año pasado, y realizaron un gasto directo de 5.556 millones de pesos en ciudades turísticas, algo menor que en 2016, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Según la entidad, para muchos operadores del sector turístico el fin de semana "fue muy bueno, mejor de lo esperado en muchos destinos".



"Así ayudó a compensar una temporada de verano que fue floja y que perdió público de la mano de destinos más competitivos como fueron Chile, Brasil y Uruguay principalmente", señaló. Los buenos resultados se lograron a pesar de que el feriado largo, este año, coincidió sobre fin de mes, reconoció la cámara empresaria.



"Incidió que la gente se movilizó menos este verano, y que al caer tan próximo al comienzo del año lectivo muchas familias lo vieron como el último viaje antes de arrancar de lleno en el año laboral", destacó el informe.



Consideró que "tras un enero algo retraído en materia turística, la apuesta de los empresarios del sector estuvo en el impulso del feriado de carnaval y los planes no fallaron".



De acuerdo con este sondeo, todas las terminales del país estuvieron repletas de gente y debieron agregar unidades adicionales para satisfacer la demanda.



"El calor y los pronósticos de buen tiempo convirtieron a la Provincia de Buenos Aires en un destino muy buscado durante estos días, especialmente las ciudades de la Costa Atlántica. El fin de semana arrancó con una ocupación del 60% en Mar del Plata pero se fue incrementando por la cantidad de turistas que decidieron trasladarse en el momento o sin reservas, alcanzando el 90% de la plaza", destacó.



CAME detalló que la estadía media se mantuvo en 3,8 días, similar a 2016, aunque con bastante disparidad entre ciudades: mientras algunas reportaron una permanencia de 3 días, en otras fue de 4,7 días. El desembolso promedio diario en tanto, rondó los 680 pesos por turista, 29,6% por encima del mismo fin de semana del año pasado.



Así, si bien el gasto directo total creció 35,8%, frente al mismo fin de semana del 2016, si se quita el efecto inflación (37,7% anualizada en enero) el dispendio directo a precios constantes del año pasado cayó 1,3%, puntualizó el reporte empresario.



Y añadió que las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) bajaron 2,5% frente al mismo fin de semana del año pasado.



Las zonas más visitadas fueron la Costa bonaerense, ciudades de Córdoba, de Entre Ríos y Misiones, en este último caso con las Cataratas como "marca internacional".



"En Córdoba el feriado de carnaval fue muy concurrido y las localidades más convocantes tuvieron ocupación del 100%. Los vuelos a la ciudad capital quedaron desbordados y quienes quisieron viajar sobre la hora desde Ciudad de Buenos Aires no consiguieron pasajes hasta el sábado por la tarde", señaló CAME.