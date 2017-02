Pese a que ahorran energía no siempre se venden más

A pesar de que el Gobierno Nacional anunció un nuevo aumento en la tarifa de electricidad (falta la confirmación del EPRE para saber si se aplicarán y en qué medida en Mendoza ), las personas que compran electrodomésticos aún no tienen demasiado en cuenta el nivel de gasto/ahorro del producto que adquieren.





En los comercios aseguran que los clientes siguen pensando más con el bolsillo al momento de tener que elegir.





Lavarropas, heladeras, calefones, televisores, pero sobre todo aires acondicionados y climatizadores portátiles, son los artefactos que mayores gastos por consumo generan en un hogar.





Sin embargo, desde las grandes cadenas aseguran que los compradores poco se fijan en ese aspecto, salvo en casos muy puntuales.





Desde hace ya un par de años todos esos artefactos mencionados son fabricados en clase A (nivel más eficiente de ahorro energético en una escala que llega hasta la "G"), y sólo algunos pocos siguen viniendo en B o menos.





Por ese motivo, al momento de vender un producto, los empleados casi no reciben consultas sobre el nivel de consumo de cada producto.





"Los clientes sólo preguntan por climatizadores portátiles y aires acondicionados, por el resto no. En esos casos, siempre recomendamos instalar el aire adecuado para cada habitación, ya que muchas veces prefieren uno pequeño para gastar menos dinero pero consume mucho más, porque en vez de prenderse solamente quince veces en toda la noche, lo hace unas cuarenta", informaron en Ibaceta.





Cuestión de pesos

En cuanto a las heladeras o lavarropas, productos que los vendedores denominan "de urgencia" porque la persona o familia se queda sin la posibilidad lavar o sin poder mantener los productos en frío, la situación es un tanto diferente.





"Si luego de llamar al service, les aseguran que el electrodomésticos en cuestión no tiene arreglo, al momento de elegir uno nuevo lo fundamental no es el ahorro en el consumo, sino el precio del producto y el financiamiento con el que puedan comprarlo. No todos tienen entre $9.000 y $15.000 en el momento para comprar una heladera nueva", asegura un vendedor de la casa de artefactos para el hogar.





A tener en cuenta

Para medir el consumo en el caso de las heladeras es importante no sólo la categoría "A", sino también para qué tipo de clima fue desarrollada. En la misma ficha, debe explicarlo y especificar hasta qué temperatura ambiente soporta.





En el caso de Mendoza es importante que sea para clima tropical; es decir que resista hasta 43º C de temperatura ambiente. Eso permitirá que al momento de abrir la puerta haga un menor esfuerzo (gaste menos energía) que si solo soportara una temperatura ambiente de 25º C y se la abriera aquí, en verano.





En cuanto a los calefones, la consulta va por el lado de la cantidad de litros que consume, aunque tampoco es habitual que los clientes pregunten al respecto.





Pese a la militancia del gobierno nacional a favor del uso responsable de la energía y en pos de la eficiencia energética como un cambio de hábitos, por el momento el dinero al momento de comprar el producto pesa más que el que en rigor se debería gastar con las nuevas tarifas.