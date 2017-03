Para los jubilados, el avión puede ser más barato que el colectivo

Está comprobado: a la hora de planificar sus vacaciones, a los jubilados y pensionados mendocinos, en muchos casos, dependiendo del destino, les resulta más económico viajar en avión que hacerlo en colectivo. Ocurre que estos (si viajan por Aerolíneas Argentinas) cuentan con un descuento del 30%, según un acuerdo firmado entre la ANSES, el Ministerio de Turismo de la Nación y la aerolínea estatal, que aún está vigente.

Diario UNO realizó un relevamiento y comparó las tarifas de los principales destinos a los que puede viajar un jubilado o pensionado mendocino dentro del país en la aerolínea estatal.



Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Iguazú, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Neuquén, Chaco, Rosario y Salta fueron las ciudades elegidas en la comparación. Los resultados que se obtuvieron demuestran que, además de todas las ventajas que representa viajar en avión, los costos también justifican, en algunos casos, inclinarse por esta opción.



Si bien la rebaja que realiza Aerolíneas no se aplica directamente sobre los precios publicados, sino sobre una tarifa intermedia que oscila entre los vuelos más baratos y más caros de cada destino, igual es posible hacer algunas estimaciones. Así, un viaje de ida y vuelta a Comodoro Rivadavia en ómnibus tiene un costo que oscila los $3.840, mientras en avión el valor aproximado es de $3.389. Si en cambio el destino elegido es Buenos Aires, el pasaje de ida y vuelta en la compañía aérea tendrá un precio aproximado de $2.312, mientras en micro –dependiendo de la empresa y de la antelación con que se realice la reserva– el valor puede llegar a los $2.660. Otro ejemplo: a Rosario viajar desde la Terminal tiene un costo aproximado de $2.000 –siempre ida y vuelta–, mientras que en avión ronda los $1.812.



Para aprovechar esta ventaja que otorga Aerolíneas Argentinas, los beneficiarios pueden informarse ingresando su documento en la página www.aerolineas.com.ar/anses, y allí pueden acceder a una venta anticipada de pasajes. La compra debe ser al menos una semana antes y por una estadía mínima de dos noches. Al ingresar su número de DNI, la ANSES valida los datos del jubilado.



A la espera

El presidente Macri anunció en la semana la puesta en marcha de un plan aerocomercial con el inicio de las operaciones de las compañías low cost. El anuncio dio lugar a un sin fin de publicaciones que difieren en la cantidad de las rutas aprobadas.



Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), hasta que no se publiquen las resoluciones en el Boletín Oficial (sería esta semana) "no hay ningún tipo de precisiones más que la certeza de la palabra del Presidente sobre la ampliación del mercado aéreo".