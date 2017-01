Pagar al contado o en cuotas, la disyuntiva

Hasta ahora, los clientes que compran al contado pagan el mismo precio que los que lo hacen en cuotas. Quiere decir que están haciendo frente a un costo financiero que no utilizan. Pero nada es para siempre, ahora todo cambió: a partir del 1 de febrero, los comercios estarán obligados a "transparentar" los precios de los productos que comercializan. Así lo decidió el Gobierno de Mauricio Macri y lo dio a conocer a través de una resolución que publicó en el Boletín Oficial.





Así, cuando los precios se exhiban financiados se deberá indicar la cantidad y monto de cada una de las cuotas, el costo financiero total (CFT) y el precio de contado.





Con esta medida, el Gobierno de la Nación cree que bajarán los precios de contado –se estima entre 10% y 15%–, porque se alentará la competencia entre los comercios y porque también habrá una mayor competencia entre los bancos para ofrecerles mejores condiciones de financiamiento a los comerciantes. Al menos en teoría, se cree que el nuevo sistema funcionará así.





Diario UNO Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de "La idea me parece muy buena. Esto de la financiación en cuotas sin interés fue un negocio armado por los bancos del cual los comerciantes fuimos víctimas, puesto que fuimos nosotros quienes teníamos que absorber los descuentos. Este modo de comercialización fue nocivo, perverso y se fue degenerando a tal punto que los consumidores llegaron a comprar solamente los días que había descuentos por pagar con tarjeta. Se compraba casi a precio de lista", explicó aAdolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM).





El dirigente empresarial califico a la nueva medida de "extraordinaria", siempre y cuando se pueda controlar su aplicación y "no aparezcan las avivadas" de algunos actores para burlar el sistema. También consideró que los programas Ahora 12 y Ahora 18 continuarán funcionando "sin inconvenientes" porque en este caso "la plata para que funcione la pone el Gobierno nacional y no los bancos".





Trípodi cree que en sistema actual de financiación el cliente queda "encadenado" al banco emisor de la tarjeta, obligado a pagar gastos por renovación anual de la tarjeta, y en muchos casos forzado a pagar el mínimo del saldo, con el consecuente incremento de los intereses.





La medida también fue bienvenida desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Desde esta entidad entienden que ante la obligación de separar el precio al contado del precio en cuotas, no sólo se beneficiarán las pymes sino toda la economía, porque mejorará la calidad del consumo de las familias, hará más objetivo el proceso de formación de precios y permitirá un aumento genuino en la demanda.





Vicente Lourenzo, de la CAME, explicó que el financiamiento con tarjetas de crédito va a seguir existiendo, pero resaltó que los comerciantes no les podrán decir a los consumidores "doce cuotas sin interés sino sólo doce cuotas fijas porque hay intereses implícitos".





"Se está buscando que el pequeño y mediano comercio de calles y avenidas, que es el que entra en competencia con el precio de contado, pueda pelear contra las ofertas de las grandes cadenas, en las que no se conocen los precios reales de los productos", dijo Lourenzo.





Hoy es frecuente la publicidad de venta de productos bajo la modalidad de cuotas sin interés, una estrategia atractiva para los consumidores. Pero el hecho de que no se diferencie el valor total de la suma de las cuotas del precio ofrecido por la compra al contado no implica que el costo de financiación sea nulo, porque el costo financiero está implícito en el precio de los productos.





El gobierno de Macri entiende que tal modalidad impide la transparencia, dificulta la competencia en precios y perjudica a los consumidores con menor acceso a medios de pagos electrónicos, que en general son los consumidores de menores recursos económicos.





Juan Francisco Retali, del Centro Comercial a Cielo Abierto de Mendoza, dijo que con esta nueva modalidad se puede beneficiar, por ejemplo, a los comercios barriales. "Esta medida servirá para sincerar muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente hoy no se da cuenta de que en determinados lugares le conviene comprar dos medios kilos de un determinado producto y no un kilo completo. Esto porque, como consumidores, no tenemos el hábito de mirar los precios por litro o por kilo", reflexionó.





También dijo que los pequeños comercios siempre venden en dos o tres cuotas sin interés, absorbiendo ellos el costo financiero. "Vender en 6 o 12 cuotas, no es algo que haga el pequeño comerciante , es algo para las grandes superficies", dijo.





Miguel Braun, secretario de Comercio de la Nación, les reclamó a los comercios y a los bancos "que digan la verdad en sus precios y que después el consumidor decida qué hacer, porque ningún banco ni ninguna tarjeta regala la plata".





-Control. Los consumidores podrán denunciar a aquellos comercios que no cumplan con la normativa a Defensa del Consumidor. El teléfono en Mendoza es el 0800 222 6678. La oficina está en Rondeau 361 de Mendoza Capital.

"Con esta medida que impulsa el Gobierno nacional se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios" (Miguel Braun, secretario de Comercio de la Nación).