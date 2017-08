No es ficción: Walmart y Google se unen contra Amazon

El estadounidense Walmart, número uno mundial de la distribución, se asociará a partir de septiembre con Google para vender sus productos en línea, una alianza para competir directamente con otro gigante, Amazon.



"A partir de finales de septiembre, trabajaremos con Google para ofrecer cientos de millones de artículos que podrán ser comprados a través de la voz de Google Asistant", un asistente personal, escribió Marc Lore, jefe de comercio en línea de Walmart, en un comunicado publicado en el blog de la compañía.



Walmart, que promete "la mayor oferta de distribución disponible en la plataforma" integrará Google Express, que ya permite comprar productos en diversas empresas (Costco, las farmacias Walgreens...).



Por su parte Google, cuya casa matriz es Alphabet, anunció "cientos de miles de productos (...), desde detergentes hasta Legos", a través de un comunicado de uno de sus dirigentes, Sridhar Ramaswamy.



Tanto para Google como para Walmart esta unión ofrece grandes ventajas. Al primero le da credibilidad a su plataforma al hacerse con las conocidas referencias de Walmart, mientras que para este grupo la alianza facilita considerablemente el acto de compra en línea a través del pedido vocal.



"En lo que respecta al shopping vocal, queremos que sea lo más fácil posible" asegura Lore. Sin decirlo de forma explícita, los dos grupos se están uniendo para hacer frente al gigante Amazon.



Desde hace años, Walmart tiene que encarar la tendencia creciente del comercio en línea, que lo acecha incluso en las tiendas físicas, tras la compra en junio de la marca biológica Whole Foods.



Google también ha intentado ganar terreno en el comercio por internet, por ejemplo integrando nuevas funcionalidades a su asistente personal inteligente Google Home. Pero todos estos esfuerzos lo sitúan todavía lejos del líder Amazon.



Guerra en la cumbre

En sus últimos resultados trimestrales, publicados este mes, Walmart volvió a inquietar a los analistas confirmando su retraso frente a Amazon, pese a un resultado mejor de lo esperado y un aumento del 60% de sus ventas en línea.



Según el gabinete especializado Internet Retailer, que se basa en cifras del departamento del Comercio, Amazon mantiene un aplastante dominio en las ventas en línea en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 38%.



Según las estimaciones, el grupo contribuye por sí solo a la mitad del crecimiento de comercio por internet en Estados Unidos.



Es cierto que en lo que respecta a la distribución estadounidense en su conjunto, Amazon sigue claramente por detrás de Walmart, con cuotas de mercados respectivos de 2,8% y 6,3% en 2016.



Walmart, aunque todavía no convence del todo en el ámbito del comercio en línea, no ha ahorrado esfuerzos en el sector con múltiples adquisiciones en los últimos años.



La principal operación en este sentido de Walmart --grupo basado en Bentonville (Arkansas, sur)-- fue el pago hace un año de 3.000 millones de dólares para la compra del discounter (tiendas de descuentos) Jet.com, su mayor adquisición desde 2010.



En otros ámbitos, Walmart, estableció alianzas con las plataformas de vehículos con chófer Uber y Lyft.