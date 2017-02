Monotributo: los cambios que realizó la AFIP podrían generar deudas

Las vacaciones, lo confuso de algunos aplicativos de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el hecho de que algunos sistemas de cobro aún no estuvieran operativos tal vez contribuyeron para que algún monotributista olvidara que tenía hasta el 31 de enero para recategorizarse si la nueva categoría que le había otorgado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no era correcta a sus ingresos.

De haber sido así y si no pagó la cuota de enero por debito o a través del home banking –y sí lo hizo personalmente en un banco por ventanilla– es posible que le hayan cobrado el monto antiguo, y por eso se haya generado una deuda, ya que la AFIP actualizó los montos de cada categoría y con ello subió 75% el valor de la cuota a pagar. Hay que saber que aquellos que tengan deudas tendrán hasta mayo para regularizarla sin intereses.

"Como se subieron los montos de cada categoría, la política de la AFIP fue recategorizar a los contribuyentes a la categoría anterior a la que tenían. Para esto incorporó la categoría más baja, que es la A (antes la más baja era la B), a la que le elevó el tope de facturación de $48.000, que era antes, a $84.000. Si el contribuyente no estaba de acuerdo con la categoría que se le asignó pudo cambiarla hasta el 31 de enero. Ahora, como todavía no estaban actualizadas las credenciales puede ser que alguien fuera a pagar a un banco o a un agente que no tuviera actualizado los montos y se le cobrara lo que venía pagando anteriormente. Eso pudo generarle alguna deuda, pero se puede subsanar llevando la credencial anterior y agregando la impresión del volante electrónico de pago (VEP) para la diferencia; si fuera por debito automático la diferencia se actualiza automáticamente", explicó la contadora Susana Gómez Vera, miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Asuntos Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza