Macri le ordenó a Dujovne bajar el gasto pero con "gradualismo"

El presidente Mauricio Macri ratificó que una de sus obsesiones es reducir el déficit fiscal, por lo que ordenó al designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que "empiece a bajar el gasto", pero señaló que continuará la política de ajuste gradual.



"No es más gradualismo o ajuste, el camino que hemos decidido lo hemos reafirmado, creemos en el gradualismo", sostuvo Macri, quien designó a Dujovne en reemplazo de Alfonso Prat Gay.



De todos modos, Macri sostuvo que el Gobierno quiere que "empiece a bajar el gasto" y puntualizó que una de las primeras tareas de Dujovne será "proponer una reforma fiscal" que posiblemente pasará por el Congreso de la Nación.



El Gobierno fijó una meta de déficit fiscal para 2017 de 4,2% del PBI, tras haber pautado un 4,8% en 2016, pero la intención oficial es que vaya acercándose al equilibrio hacia 2019.



La administración macrista decidió cubrir el déficit con emisión de deuda, pero para el Presidente ese esquema es "provisorio" ya que el alto nivel de endeudamiento alcanzado en 2016 "no es sostenible a largo plazo".



Dujovne es un especialista en materia fiscal y antes de ser designado habló de la necesidad de sancionar una ley de responsabilidad fiscal, aunque es difícil que los recortes puedan ser profundos durante un año electoral como 2017.



En las entrevistas que dio desde Villa La Angostura a Cadena 3 y Radio Mitre, Macri reconoció que fue demasiado optimista respecto de la recuperación económica y que el manejo de los aumentos tarifarios "no fue el mejor".



De todos modos, consideró que en el país "hay más por hacer en materia de inseguridad y narcotráfico que en economía".



Macri fundamentó el pedido de renuncia al ministro Prat Gay en que "nunca se sintió cómodo con la organización que habíamos planteado de la economía".



Anticipó, sin embargo, que "habrá una propuesta para él en 2017", aunque no aclaró si será una misión diplomática, una candidatura parlamentaria u otro puesto ejecutivo. GP