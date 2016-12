Luego de Navidad, los comerciantes le ponen fichas a las promos de Reyes

Los comerciantes reconocen que la exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18 y el Ahora 12 han sido todas medidas que ayudaron a reactivar las ventas en el último mes del año. Si bien el movimiento –Navidad inclusive– no alcanzó para superar los guarismos del 2015, permitió darle liquidez al comercio en un mes que es clave para las ventas comerciales y que pueden marcar tendencia para el próximo año.





Ahora, tras la Navidad, mucha parte del comercio minorista de Mendoza tiene la mirada puesta directamente en Reyes. "Tras la Navidad, Reyes es otra fecha comercial importante como puede ser el Día del Padre o el Día de la Madre", dijo Maximiliano Gabrielli, gerente general de la Federación Económica de Mendoza (FEM).





En esta Navidad, el comportamiento general de los consumidores fue de gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible. Todo indica que todo será similar pensando en los gastos para Reyes. Eso implica que aquellos comercios con promociones agresivas, tipo 2x1, 3x2, o 30%-40%-50% off, saquen alguna ventaja respecto a aquellos locales que no realicen ofertas.





"Para nosotros las ventas de Navidad fueron positivas, si bien la caída, en términos de cantidad de productos, fue del 3%. Ahora, buena parte del comercio está pensando directamente en Reyes", dijo el gerente de la iniciativa Centro Comercial a Cielo Abierto, Juan Francisco Retali.





En este contexto, los planes de cuotas sin interés han sido y son muy propicios para activar la ventas, a pesar que hay consumidores que finalmente se inclinan por plazos más cortos para no sobrecargar sus tarjetas. Según un estudio de la CAME, para las compras de hasta $2.500 los consumidores están eligiendo períodos de 3 a 6 meses, y para los gastos mayores, de 12 a 18 meses. También se ha vuelto habitual desglosar pagos en distintas tarjetas, o una parte financiada y otra parte en efectivo. Un dato no es menor: muchos comercios están ofreciendo descuentos interesantes por abonar en efectivo frente a la necesidad de liquidez.





Los rubros que esperan más movimientos para el Día de Reyes están relacionados con los juguetes, los videojuegos, consolas y accesorios de informática. También se espera movimiento en la venta de indumentaria, golosinas y calzado infantil. El año pasado el ticket promedio de venta fue de $265.





Oportunidad para aprovechar

En el Centro de Mendoza, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys) y el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) están realizando distintas acciones para que los mendocinos adquieran sus regalos de Reyes en los comercios de la capital.





Así, hasta el 5 de enero los interesados podrán participar con su factura superior a $500 en el sorteo de $40.000 en órdenes de compras. Sólo hay que comprar en el centro y completar un formulario con los datos de la factura en la web https://www.ciudaddemendoza.gov.ar/feliciudad-2016/especial-compras. Las compras realizadas el 5 de enero, durante todo el día, tendrán doble chance de ganar.





Además, el jueves 5 de enero durante todo el día los comerciantes de la ciudad prepararán una jornada con variadas actividades.





Habrá espectáculos infantiles y promociones y el viernes 6 de enero durante la mañana se realizará ante escribano público y entre todos los participantes del concurso, el sorteo de los $40.000 en órdenes de compras en el centro.





El primer puesto se llevará $20.000 y el segundo y el tercero $10.000 cada uno.