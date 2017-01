Los menores ya pueden tener cuentas de ahorro y manejar débito

El Banco Central reglamentó el funcionamiento de las cajas de ahorros destinadas a menores de 18 años que estén autorizados, instrumento que se creó a mediados del año pasado para ampliar el nivel de bancarización.



Mediante la Comunicación A 6103/2016, publicada hoy en el Boletín Oficial, el BCRA informó a las entidades financieras que la caja de ahorros deberá ser abierta por un adulto titular para que sea utilizada también por un menor en carácter de autorizado.



La cuenta no podrá tener más de un menor autorizado y se podrá utilizar para realizar depósitos y débitos en pesos ordenados por el menor.



El menor autorizado podrá realizar extracciones de efectivo (a través de cajeros automáticos, en puntos de venta o por ventanilla; compras en comercios; y transferencias y pagos a través de medios electrónicos.



El titular de la cuenta podrá determinar un importe máximo diario de débitos (en una o más transacciones) que pueda realizar el menor sobre esta cuenta, independientemente de la modalidad por la cual se cursen.



Los servicios y movimientos de la caja de ahorros serán sin costo, se indicó.



Cuando el menor alcance la mayoría de edad —18 años cumplidos—, la entidad financiera podrá convertir la caja de ahorros para menores de edad en una caja de ahorros a nombre del anterior titular o alternativamente a nombre exclusivo del hasta ese entonces menor o a nombre de ambos, según lo que decida el anterior titular.



Al respecto, el economista Marcelo Elbaum dijo hoy que la nueva caja de ahorro para menores de edad que lanzó el Banco Central (BCRA) beneficia al Gobierno en su objetivo de ampliar la bancarización y a las entidades financieras porque se fideliza a los clientes desde temprana edad.



"Es un avance muy importante. Para el BCRA es un avance más en bancarizar a la población, con todos los beneficios que eso trae para erradicar la economía informal, y para los bancos es genial porque se fideliza a los clientes, por lo cual creo que va a haber una campaña muy grande de los bancos para captar a los 'clientitos' que luego serán clientes", dijo Elbaum en diálogo con Télam.



El BCRA creó a mediados del año pasado las cajas de ahorro para menores de 18 años, a cargo de un adulto responsable, y las reglamentó esta semana, por lo que se espera que en los próximos meses los bancos las empiecen a ofrecer.



Según Elbaum, esto tiene "beneficios de corto, de mediano y de largo plazo. En principio sirve para que los chicos no pierdan el efectivo, que no los roben, otro beneficio es que es una forma de sistematizar la mensualidad y que los chicos empiecen a tener una noción de cómo se maneja el dinero, con lo cual después cuando son grandes ya están habituados".



Dijo que las cuentas "van a poder invertir en UVA, plazos fijos que se ajustan por inflación, con lo cual reemplaza a la alcancía sin que la inflación se coma esos ahorros. Los chicos empiezan a tener sentido del ahorro".



"Banco Nación está más adelantado y posiblemente las empiece a ofrecer en enero. Los otros bancos están analizando bien cómo lo van a ofrecer, supongo que en dos meses estará en todos", concluyó el economista.